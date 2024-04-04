عاجل| عودة النازحين لشمال غزة.. سر توقف مفاوضات الهدنة فى مصر

أكد البيت الأبيض في وقت متأخر أمس الأربعاء أن مفاوضات الهدنة ووقف الحرب في غزة مستمرة في مصر على الرغم من الجدول الزمني البطيء، وتأتي تصريحات البيت الأبيض بعد رفض حركة حماس المقترحات الإسرائيلية لوقف الحرب، بسبب أزمة عودة النازحين لمنازلهم في شمال غزة.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن مسئولين إسرائيليين توجهوا إلى مصر في وقت سابق هذا الأسبوع في مسعى متجدد للتوصل إلى اتفاق، لكن مسئولا فلسطينيا قريبا من جهود الوساطة قال إنه لا توجد علامة على تحقيق انفراجة في القريب العاجل.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن المحادثات شبه متوقفة الآن، بسبب إصرار حماس على السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة مرة أخرى، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

كواليس توقف المباحثات بعد رفض حماس المطالب الإسرائيلية

وحسب صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد قالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "أتمنى أن أقف هنا اليوم وأقول إن هناك اتفاقا، لكن تلك المحادثات مستمرة، لقد جعلنا هذا أولوية، لقد جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المفاوضات أولوية للتوصل إلى صفقة لإعادة هؤلاء المحتجزين إلى عائلاتهم، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة حول عودة النازحين إلى أجزاء مختلفة من شمال غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، المقيم في قطر، إن الحركة ملتزمة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل.

وأضاف: "نحن ملتزمون بمطالبنا: الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل والكامل للاحتلال من قطاع غزة، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم، والسماح بإدخال جميع المساعدات اللازمة لأهلنا في غزة، وإعادة بناء القطاع، ورفع الحصار عن غزة وتحقيق صفقة تبادل أسرى مشرفة".

وأضافت الصحيفة أن التبادل الذي أشار إليه سيكون إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية مقابل المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وتابعت أن الولايات المتحدة تسعى لإيقاف الحرب من أجل استكمال مفاوضات اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل، حيث تشترط السعودية على وقف الحرب والاتفاق على مسار لحل الدولتين قبل أي اتفاق للتطبيع.

وأضافت أن هذه المحادثات توقفت بشكل شبه كامل، بعد أن ركزت إسرائيل طاقتها بالكامل على الحرب، ما تسبب في إشعال الخلافات بينها وبين أقرب حلفائها في العالم.

وأفادت الصحيفة بأن وقف هذه المباحثات بسبب حرب غزة، دفع المعارضة في إسرائيل لتأجيج الاحتجاجات ضد نتنياهو، حيث يرى الساسة في إسرائيل أن وقف الحرب وإبرام اتفاق مع السعودية وعدم إثارة غضب العرب أكثر من ذلك هو الحل الوحيد لحماية إسرائيل من المخاطر الخارجية.