الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقدم مفاوضات القاهرة.. غزة تقترب من الهدنة وحسم عملية رفح

غزة
غزة

قال مسؤول إسرائيلي إنه تم إحراز بعض التقدم في مفاوضات المحتجزين في مصر، ومن المتوقع أن تتكثف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة، لتقترب غزة من أول هدنة لها منذ 4 أشهر، حيث كانت آخر هدنة في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، ما يعمي تأجيل عملية رفح البرية لبعض الوقت، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

تقدم كبير في مفاوضات القاهرة وتأجيل عملية رفح البرية

وبحسب الصحيفة، تعقد المحادثات في القاهرة وسط إحباط إسرائيلي متزايد من فعالية قطر كوسيط واستعدادها للضغط على حماس.

ويقول المسؤول إن استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على القرارات المتخذة بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.

ويضيف: "الموضوعان مرتبطان، المحتجزين هم الأولوية الأولى".

وقال قيادي في حماس لم يذكر اسمه إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت واستيعاب غضب عائلات المحتجزين في غزة، لكنه يخلق عقبات أمام الاتفاق، وفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأضاف القيادي في حماس أن الوفد الإسرائيلي لا يملك صلاحية التوصل إلى اتفاق، وشدد على موقف حماس بضرورة وقف "العدوان" الإسرائيلي وسحب "قوات الاحتلال" في إشارة إلى إسرائيل وإعادة النازحين في غزة وتكثيف إعادة الإعمار وتقديم المساعدات.

وعلى جانب آخر، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج الكنيست يوم الأحد، مطالبين بحل الكنيست وتحديد موعد فوري للانتخابات، بعد فشل الحرب في غزة في تحقيق هدفها الرئيسي وهو تأمين صفقة المحتجزين، ووقعت احتجاجات موازية في تل أبيب.

txt

كواليس خناقة حكومة الحرب.. ماذا حدث بين نتنياهو ووزرائه بسبب مفاوضات الهدنة؟

وأضافت الصحيفة أنه في مكان قريب، في الكنيست، عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا، تناول  محادثات المحتجزين وخطط غزو الجيش الإسرائيلي لغزة، لكنه قال أيضا إن “من يقول إنني لا أفعل كل شيء لتحرير المحتجزين لدينا – فهو مخطئ ومعلوماته مضلله".

وفي القدس، تم إغلاق طريق بيجن في كلا الاتجاهين، وكان من بين المتحدثين أهالي المحتجزين أو ذوي قتلى عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر، ورئيس حزب يش عتيد ورئيس المعارضة يائير لابيد، بالإضافة إلى موشيه ريدمان، أحد قادة الحركة الاحتجاجية للإصلاح القضائي.

وتشهد إسرائيل حالة جدل وانقسامات عنيفة تعد هي الأكبر في تاريخها بسبب أزمة تجنيد الحريديم التي تهدد بقاء حكومة نتنياهو المتطرفة، فضلًا عن الغضب العام بين الإسرائيليين لفشل حرب غزة والضغوط الكبرى لتأمين صفقة هدنة في غزة.

txt

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

المحتجزين مفاوضات مصر غزة هدنه رفح مفاوضات المحتجزين عملية رفح البرية مفاوضات القاهرة تأجيل عملية رفح البرية

مواد متعلقة

مع اضطرابات الاقتصاد.. حزب المعارضة الرئيسي يسيطر على انتخابات أكبر المدن التركية

مخاوف كبرى في مختبرات الذكاء الاصطناعي من تقنيات تقليد الأصوات

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

الهدنة تقترب بغزة.. الاحتلال يتراجع ويقدم تنازلات كبيرة فى الجولة الجديدة من المفاوضات

أجهزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقلب أسواق التكنولوجيا

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

مأزق أمريكي في غزة.. مذكرة سرية تكشف أسرار جديدة عن حرب إسرائيل

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة