الأحد 31 مارس 2024
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تكنولوجيا

أجهزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقلب أسواق التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من المقرر أن تظهر أجهزة محمولة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتصل مباشرة بروبوت الدردشة دون الحاجة إلى تطبيقات أو شاشة تعمل باللمس إلى السوق، لتثير هذه الأجهزة تساؤلات عن ما إذا كانت ستنجح في تغير قواعد اللعبة في أسواق التكنولوجيا أم لا؟

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وتابعت أن هذه التقنيات تعد نوع من الراحة المثالية التي تأمل موجة متنامية من شركات التكنولوجيا في تحقيقها من خلال الذكاء الاصطناعي، بعد أن ازدهرت شعبية برامج الدردشة التوليدية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في العام الماضي، حيث تسابقت محركات البحث مثل جوجل وتطبيقات المراسلة مثل Slack وخدمات الوسائط الاجتماعية مثل سنابشات لدمج التكنولوجيا في أنظمتها. 

وأضافت أنه مع ذلك، في حين أصبحت إضافات الذكاء الاصطناعي مشهدًا مألوفًا عبر التطبيقات والبرامج، فإن نفس التكنولوجيا التوليدية تحاول الآن الانضمام إلى عالم الأجهزة، حيث ترفع أول أجهزة استهلاكية تعمل بالذكاء الاصطناعي رؤوسها وتتنافس على الأسواق مع هواتفنا الذكية.

وتابعت أن أول منتج يخرج للنور هو Ai Pin من شركة Humane الناشئة في كاليفورنيا. حجمه صغير للغاية ويمكن ارتداؤه ويتم تثبيته على الملابس عبر المغناطيس. 

وأضافت أنه يمكن للجهاز إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات والتقاط الصور وتشغيل الموسيقى. لكنه لا يدعم التطبيقات ولا يحتوي على شاشة، بدلًا من ذلك، يستخدم الليزر لعرض واجهة بسيطة على راحة يدك، ويمكن توجيه روبوت الدردشة المدمج بالذكاء الاصطناعي من خلال الأوامر الصوتية للبحث في الويب أو الإجابة على الاستفسارات بنفس الطريقة التي تتوقعها من ChatGPT.

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تقول المستشارة تيفاني جانا المقيمة في فيرجينيا، والتي طلبت الجهاز مسبقًا قبل إطلاقه الأولي في الولايات المتحدة في أبريل: "أخطط لتدريب Ai Pin ليكون مساعدي الشخصي وتسهيل كتابتي وعملي الإبداعي". 

وأضافت الصحيفة أن جانا تسافر كثيرًا وتأمل أن تحل محل المصور والمترجم المرافق لها، وقالت: "ليس لدي كل المساعدين والفريق الضخم الذي دعمني ذات يوم، لقد كنت دائمًا من محبي التكنولوجيا وأستمتع بـ ChatGPT.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة  ميتا، الشركة الأم لفيس بوك، بطرح زوج من النظارات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Ray-Ban، وحذت حذوها الشركتان الصينيتان TCL وOppo  بنظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، فهم جميعًا يفعلون نفس الشيء تقريبًا مثل Ai Pin، ويتم تسويقهم للطريقة التي يتصلون بها ببرنامج الدردشة الآلي الذي يستجيب للأوامر الصوتية.

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