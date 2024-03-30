بسبب الذكاء الاصطناعي.. السيارات الكهربائية الصينية تهدد عرش تسلا

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن استغراق شركة شاومي الصينية ثلاث سنوات فقط لانتاج أول سيارة كهربائية من انتاجها، يؤكد سرعة التطور في صناعة السيارات الكهربائية فائقة التنافسية والرائدة على مستوى العالم في الصين، وحرص شركات التكنولوجيا على اكتساب حصة في السوق، مشيرة إلى مخاوف أمريكية وأوروبية في هذا الشأن.

وكانت شركة شاومي الصينية أعلنت مساء الخميس عن طموحها الأكبر في مجال السيارات الكهربائية من خلال حفل إطلاق في بكين لسيارة السيدان الرياضية "إس يو 7"، معلنة عن سعر يبدأ من 215.900 يوان (29.867 دولارًا) وتوافرها في متاجرها في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من هذا الأسبوع. ويقارن ذلك بسعر 237.900 يوان للإصدار القياسي من طراز " Tesla's Model 3".

وقاللي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي مؤخرًا عن قرار شركة "آبل" بإلغاء مشروع "تيتان": "لو كنت تيم كوك، لم أكن لأفعل ذلك أبدًا"، واصفًا مشروع سيارة شاومي، بأنه مشروعه "الريادي الأخير"، ولكن تم إطلاق نموذجه الأول وسط حرب وحشية لخفض الأسعار في الصين ووفرة الخيارات للمستهلكين التي يمكن أن تجعل التقدم صعبًا.

في هذا الإطار قالت "فايننشال تايمز"، في تقرير لها بعنوان: "شاومي لصناعة الهواتف الذكية في الصين تراهن على السيارات الكهربائية حتى مع تحول شركة أبل"، إنه في حين تمثل السيارات الكهربائية الآن حوالي ثلث مبيعات السيارات الجديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم، توقع المحللون والمديرون التنفيذيون أن فترة من الدمج ستضرب شركات صناعة السيارات القديمة وعشرات الوافدين الجدد إلى السوق.

وأضافت: "هناك أيضًا مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا من أنه مع تباطؤ نمو الطلب المحلي في الصين، فإن موجة من صادرات السيارات الكهربائية الصينية ستغمر الأسواق الدولية، مما يثير المخاوف بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والأمن القومي.

وتابعت فايننشال تايمز: "لقد استغرق الأمر ثلاث سنوات فقط حتى تؤتي أول سيارة من إنتاج شركة شاومي ثمارها، مما يؤكد سرعة التطور في صناعة السيارات الكهربائية فائقة التنافسية والرائدة على مستوى العالم في الصين، وحرص شركات التكنولوجيا على اكتساب حصة في السوق".

وأشارت الصحيفة إلى تحقيق شركة هواوي الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، أيضًا تقدمًا كبيرًا من خلال علامتها التجارية "أيتو"، التي يعد طراز"إم 7" الخاص بها رابع أفضل سيارة كهربائية مبيعًا في الصين حتى الآن هذا العام.

وقال لي يانوي، عضو لجنة الخبراء في رابطة تجار السيارات الصينية: "إن شركة شاومي "تواجه تحديات من شركات صناعة السيارات التقليدية، بما في ذلك "تسلا وبي إم دبليو وبي واي دي وجيلي زييكر"، التي قامت بتخفيضات في الأسعار، مشيرًا إلى أنه "لم يتركوا مساحة كبيرة لـ "إس يو 7".

يتم وضع"إس يو 7"، على أنها "سيارة الأحلام" التي من المقرر أن تنافس شركتي "تيسلا وبروشه، قادرة على التسارع بشكل أسرع من كليهما، وفقًا لما قالهلي الذي تعهد باستثمار 10 مليارات دولار في مشروع السيارات الكهربائية الخاص بها على مدى عقد من الزمن، بهدف أن يصبح واحدا من أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم خلال الـ 15 إلى 20 عاما المقبلة.

وقال لي: "تسعى شركة شاومي أوتو جاهدة من أجل صعود صناعة السيارات في الصين".

الشركات الصينية لا تخشى تجربة شئ

وقال تايكو دي فيتر، الخبير في سوق السيارات الصينية لدى شركة هولندية: إن "الشركات الصينية لا تخشى تجربة شيء لم يتم القيام به من قبل.. بينما المجموعات مثل أبل أكبر من أن تتخذ قرارات سريعة".

تعد الشركة أيضًا واحدة من الشركات القليلة التي انضمت مؤخرًا إلى حفل السيارات الكهربائية في الصين للحصول على مباركة بكين. استجابت الحكومة الصينية لتزايد القدرة الفائضة في صناعة متورطة الآن في حرب أسعار وحشية من خلال زيادة صرامة إصدار التراخيص.

ولا تزال شركة شاومي قادرة على الحصول على إذن لتحالفها مع شركة صناعة السيارات المملوكة للدولة BAIC لتصنيع المركبات في مصنع يقع على مشارف بكين، مع القدرة على صنع سيارة "إس يو 7" كل 76 ثانية.

قال محلل السيارات دي فيتر: "إن كونك قادمًا متأخرًا يمكن أن يجلب أيضًا إحساسًا بالانتعاش لدى الناس". "لا يزال سوق السيارات الكهربائية في الصين ديناميكيًا للغاية... هناك مساحة كافية لنمو علامة تجارية جديدة."