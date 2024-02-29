الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أمريكا تدرس المخاطر الأمنية فى السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية الصينية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، اعتزام السلطات التحقيق في المخاطر المحتملة على أمن البيانات في الولايات المتحدة نتيجة استخدام السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات صينية الصنع المتصلة بالإنترنت، مضيفة أنها تعتزم التحرك قبل توسع شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق الأمريكية.

وقال مسئول في وزارة التجارة طالبا عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة لم تدع بعد إلى حظر السيارات الكهربائية الصينية لكنها قد تفرض بعض القيود على استيراد السيارات أو مكوناتها.

وأضاف المسئول أن القيود المحتملة يمكن أن تشمل مجموعة سيارات متصلة بالإنترنت وذاتية القيادة إلى جانب المكونات  المرتبطة من الصين وغيرها من الدول الأجنبية المناوئة للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية قولها إن الإدارة تراجع هذه المخاطر قبل "أن تصبح شركات السيارات الصينية منتشرة في الولايات المتحدة وتصبح تهديدًا محتملا للخصوصية وأمننا القومي".

وزارة التجارة الأمريكية أمن البيانات الولايات المتحدة السيارات الاسواق الامريكية

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