الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: حفل إفطار المطرية حدث كبير وفريد من نوعه

مائدة إفطار المطرية
مائدة إفطار المطرية

تناولت شبكة "سي بي إس نيوز" حفل الإفطار الجماعي في اليوم الخامس عشر من رمضان الذي أُقيم الإثنين الماضي في حي المطرية شمال القاهرة، واصفة الحدث بأنه "الأكبر حتى الآن والفريد من نوعه".

وأشارت الشبكة في تقرير لها بعنوان "الآلاف يتجمعون في الأزقة الضيقة في القاهرة لحضور حفل إفطار ضخم"، نقلًا عن المنظمين، إلى أن حوالي 400 متطوع ساعدوا في ترتيب حوالي 700 طاولة على طول مجموعة من الشوارع والأزقة المتصلة والمزينة بالزخارف، ثم ملأوها بالطعام الذي أعده أفراد الحي.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك إحصاء رسمي، لكن من يقف وراء التجمع قالوا: إن ما يصل إلى 30 ألف شخص حضروا لتناول الإفطار بعد غروب الشمس.

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وذكر أن هذه الطقوس توقفت مؤقتًا لمدة عامين خلال جائحة كوفيد-19، لكنها عادت بقوة في عام 2023، مع انضمام المشاهير والمسئولين الحكوميين وحتى الدبلوماسيين إلى المأدبة.

وأضافت أن تجمع ليلة الإثنين شهد أكبر إقبال حتى الآن، وكانت الشوارع والأزقة القديمة الضيقة مكتظة، منوهة بأن بعض الضيوف كانت هذه هي المرة الأولى التي يزورون فيها المطرية.

وتابعت خلال شهر رمضان، يتم وضع طاولات الطعام المجانية في الشوارع في جميع أنحاء مصر ليتمكن أي شخص من الإفطار. وعادةً ما تكون هذه العروض مخصصة للمحتاجين، مما يجعل "إفطار المطرية فريدًا من نوعه"، على الرغم من تأكيد المنظمين على أنهم يتقاسمون الوجبة مع الضيوف، والجميع مدعوون.

وأشارت إلى أنه مع البالونات والطلاء الجديد على جدران الحي وصدى الشوارع بالأضواء والموسيقى الرمضانية، اجتذبت الأجواء الودية آلاف الأشخاص هذا العام، بما في ذلك البعض الذين لم يأكلوا، لكنهم جاءوا للاستمتاع بالمشهد.

وأوضحت أن بعض السكان الذين اختاروا عدم الخروج إلى الشوارع للمشاركة، حضروا الإفطار بدلًا من ذلك. وقال السكان المحليون للشبكة: "إن غرباء طرقوا أبوابهم وطلبوا الصعود للاستمتاع بمنظر أفضل من شرفاتهم، وتم الترحيب بهم".

 

مجتمع المطرية أظهر كيف رمضان كريم

وقالت: "خلال الشهر الفضيل، عادة ما يهنئ الناس بعضهم البعض بعبارة "رمضان كريم"، وهي كلمة عربية تعني "رمضان كريم". يعتبر الشهر تقليديًا وقتًا للتركيز على التجمع والمشاركة والكرم، وقد أظهر مجتمع المطرية هذه الروح في اليوم الخامس عشر من رمضان".

وقال حمادة حسن، أحد المنظمين، للشبكة الأمريكية: "إن قصة الإفطار الجماعي بدأت قبل 12 عامًا في ليلة الخامس عشر من رمضان عندما قرر بعض السكان المحليين الإفطار معًا بعد لعب كرة القدم. لم يكن لدى أحد منزل كبير بما يكفي لاستضافة الجميع، لذلك ذهب كل منهم إلى منزله وحصل على بعض الطعام. ثم أخرجوا طاولتين إلى الشارع وتناولوا الطعام معًا".

وقال حسن: "إن الأصدقاء اشتكوا في وقت لاحق من أنهم لم يتلقوا دعوة، وفي العام التالي، كان هناك حوالي 10 طاولات متصلة لاستيعاب حشد متزايد. واستمر الحدث في التوسع، مع إضافة المزيد والمزيد من الطاولات عامًا بعد عام، حتى أُطلق عليها لقب أطول مائدة إفطار في مصر".

وقال باسم محمود، أحد المنظمين الآخرين، إنه تم إعداد حوالي 6000 وجبة لإفطار 2023. وقال إنهم حققوا هذا العام 10 آلاف، ويأملون في النمو أكثر في عام 2025.

وقال محمود: "إن الاستعدادات للإفطار بدأت قبل العشاء بشهرين، بما في ذلك شراء وتخزين كل شيء من الماء والعصير والزينة، إلى تنظيف الشوارع ودهانها ومن ثم تزيينها بزينة رمضان".

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