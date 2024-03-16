تقرير أمريكى: بوتين سينتصر فى انتخابات الرئاسة الروسية ويعزز سلطاته

قالت صحيفة "يو أس توداي" الأمريكية، إنه من شبه المؤكد أن فلاديمير بوتين، البالغ من العمر 71 عامًا، وهو أطول زعيم خدم في روسيا منذ جوزيف ستالين، سيخرج منتصرًا في الانتخابات الرئاسية الثامنة في البلاد.

وتوجه الناخبون في روسيا إلى صناديق الاقتراع في جميع أنحاء المناطق الزمنية الـ11 في البلاد، الجمعة، في انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام ومن المؤكد أنها ستمدد حكم فلاديمير بوتين المستمر منذ 24 عامًا حتى عام 2030 على الأقل.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية سيتم تنصيب الفائز في حفل فخم في شهر مايو في قصر الكرملين الكبير، المقر السابق للقياصرة والإمبراطورات.

وإذا فاز بوتين، كما هو متوقع على نطاق واسع، بولاية أخرى مدتها ست سنوات، فيصبح ضابط المخابرات السوفيتية السابق، قد شغل مناصب متواصلة كرئيس لروسيا أو رئيس وزراء منذ عام 1999.

وخلال أمس واليوم، لم تكن أول انتخابات رئاسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، خالية من الحوادث؛ حيث أبلغت السلطات المحلية في خمس مناطق على الأقل، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، عن حالات قام فيها الناخبون بسكب صبغة مطهرة خضراء على صناديق الاقتراع وحوادث حريق متعمد في مراكز الاقتراع.

وذكرت اللجنة الانتخابية الروسية أنها واجهت أكثر من 10500 هجمة إلكترونية، وأن الموقع الإلكتروني الحكومي الرئيسي المستخدم للتصويت عبر الإنترنت لم يكن متاحًا في بعض المناطق الروسية طوال معظم اليوم.

وفي تعليقات غاضبة يوم الجمعة، انتقد بوتين كييف بسبب الغارة المستمرة على طول الحدود الروسية، والتي وصفها بأنها محاولة "لتعطيل عملية التصويت وتخويف الناس في تلك المناطق المتاخمة لأوكرانيا على الأقل".

بوتين يكتسح انتخابات الرئاسة الروسية

ويتطلع الكرملين إلى أن يظهر أنه قادر على إجراء انتخابات بنجاح على الرغم من الحرب، كما يتطلع إلى نسبة المشاركة كمقياس للدعم الشعبي لحكم فلاديمير بوتين الممتد في جميع أنحاء هذا البلد الشاسع.

وفي هذا السياق، وقبل هذه الانتخابات، توقعت وكالة فتسيوم لاستطلاعات الرأي المدعومة من الدولة أن يمنح الروس بوتين 82% من الأصوات، وهو أعلى عائد له على الإطلاق، مع نسبة إقبال بلغت 71%.

وبحلول بعد ظهر الجمعة، قالت اللجنة الانتخابية الروسية إن نسبة المشاركة تجاوزت بالفعل 25%، بما في ذلك أكثر من 2.6 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها عبر الإنترنت.

وقال الكرملين: "إن بوتين كان من بين الذين صوتوا عبر الإنترنت يوم الجمعة".