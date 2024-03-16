اليوم الـ162 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال لا تتوقف والكارثة تتفاقم
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.
بينما شنَّت طائراته الحربية عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 31 ألفًا و490 شهيدًا
وبحسب وزراة الصحة في غزة، فإن الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد فيها 149 شخصًا و 300 إصابة؛ ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، إلى 31 ألفًا و490 شهيدًا، و73 ألفًا و439 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.
وفيما يلي آخر تطورات الأحداث في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية:
- قصف منزل يعود لعائلة الطباطيبي غرب المخيم الجديد بالنصيرات، أسفر عن استشهاد 36 شخص غالبيتهم أطفال ونساء حوامل.
- شن غارات عنيفة على المناطق الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.
- قصف أحد المنازل بشارع الجلاء شمال مدينة غزة، أسفر عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.
- قصف منزل يعود لعائلة الهيصمي شمال مدينة رفح، أسفر عن إصابات.
- 3 شهداء من
- قصف منزلا لعائلة ضهير في منطقة خربة العدس في مدينة رفح جنوبي القطاع، أسفر عن ارتقاء ثلاثة منهم.
- شن غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.
- قصف منزلا في منطقة مسجد المحطة بمدينة غزة، أسفر عن شهداء وإصابات.
- شن قصف مدفعي عنيف على شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.
- 1:32 عشرات المفقودين إثر قصف الاحتلال لأحد المنازل بشارع الجلاء شمال مدينة غزة.