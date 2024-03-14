البرلمان الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح كافة المعابر لغزة أمام المساعدات الإنسانية

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إسرائيل إلى السماح فورًا وتسهيل إيصال المساعدات الكاملة إلى غزة، وفي جميع أنحائها عبر جميع المعابر الحالية والتأكيد على الحاجة الملحة لوصول إنساني سريع وآمن ودون عوائق.

جاء ذلك في قرار تم تبنيه بأغلبية 372 صوتًا مقابل 44 صوتًا وامتناع 120 عضوًا عن التصويت، حسب بيان إعلامي نشره البرلمان عبر موقعه الالكتروني.

الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمعالجة خطر المجاعة الجماعية

وكرر البرلمان الأوروبي في بيانه الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمعالجة خطر المجاعة الجماعية الذي يلوح في الأفق في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وشدد على أنه يجب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري إلى جميع "الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة لتزويدهم بالرعاية الطبية".

توزيع المساعدات يجب أن يكون الأولوية

ورحب البرلمان الأوروبي بممرات المساعدات البحرية لغزة لكنه يؤكد على أن توزيع المساعدات يجب أن يكون الأولوية.

وفي إشارة إلى انتشار الأمراض والوفيات المؤكدة للأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف، حث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الإسرائيلية على فتح معابر رفح وكرم شالوم والكرمي و وبيت حانون.

وأكدوا في السياق على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المنطقة.

وقف الهجمات ضد قوافل المساعدات الإنسانية

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية والهجمات ضد قوافل المساعدات الإنسانية، والهجمات المتكررة على المدنيين الذين يطلبون المساعدة والمرافق الإنسانية والطبية والعاملين، مستنكرين تأثيرها الكارثي على المدنيين في غزة، وخاصة على الأطفال، ويحثون جميع الأطراف على الوقف الفوري لهذه الهجمات والمطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل.

لا أفق للسلام والأمن والاستقرار مع حماس

كما أدان البرلمان بشدة تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون والهجمات التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي الهجمات التي أدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة تسريع الاستيطان غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويشعرون بقلق عميق إزاء خطر تصعيد الصراع، وخاصة في لبنان.

وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي في نهاية البيان، من أنه لا يمكن أن يكون هناك أي احتمال للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في غزة أو المصالحة الفلسطينية الإسرائيلية، طالما أن حماس وما وصفوه بـ"الجماعات الإرهابية" الأخرى تلعب أي دور في غزة، وفق نص البيان.