الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البرلمان الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح كافة المعابر لغزة أمام المساعدات الإنسانية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

دعا  البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إسرائيل إلى السماح فورًا وتسهيل إيصال المساعدات الكاملة إلى غزة، وفي جميع أنحائها عبر جميع المعابر الحالية والتأكيد على الحاجة الملحة لوصول إنساني سريع وآمن ودون عوائق. 

جاء ذلك في قرار تم تبنيه بأغلبية 372 صوتًا مقابل 44 صوتًا وامتناع 120 عضوًا عن التصويت، حسب بيان إعلامي نشره البرلمان عبر موقعه الالكتروني.

الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمعالجة خطر المجاعة الجماعية

وكرر البرلمان الأوروبي في بيانه الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمعالجة خطر المجاعة الجماعية الذي يلوح في الأفق في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس. 

وشدد على أنه يجب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري إلى جميع "الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة لتزويدهم بالرعاية الطبية".

 

توزيع المساعدات يجب أن يكون الأولوية

ورحب البرلمان الأوروبي بممرات المساعدات البحرية لغزة لكنه يؤكد على أن توزيع المساعدات يجب أن يكون الأولوية. 

وفي إشارة إلى انتشار الأمراض والوفيات المؤكدة للأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف، حث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الإسرائيلية على فتح معابر رفح وكرم شالوم والكرمي و وبيت حانون. 

وأكدوا في السياق على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المنطقة.

 

txt

4 شهداء فى قصف إسرائيلى على مقر توزيع مساعدات "أونروا" بقطاع غزة

 

وقف الهجمات ضد قوافل المساعدات الإنسانية

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية والهجمات ضد قوافل المساعدات الإنسانية، والهجمات المتكررة على المدنيين الذين يطلبون المساعدة والمرافق الإنسانية والطبية والعاملين، مستنكرين تأثيرها الكارثي على المدنيين في غزة، وخاصة على الأطفال، ويحثون جميع الأطراف على الوقف الفوري لهذه الهجمات والمطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل.

 

txt

لماذا تغتال إسرائيل قادة حماس فى لبنان وتفشل بغزة؟ (خاص)

 

لا أفق للسلام والأمن والاستقرار مع حماس

كما أدان البرلمان بشدة تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون والهجمات التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي الهجمات التي أدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. 

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة تسريع الاستيطان غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويشعرون بقلق عميق إزاء خطر تصعيد الصراع، وخاصة في لبنان.

وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي في نهاية البيان، من أنه لا يمكن أن يكون هناك أي احتمال للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في غزة أو المصالحة الفلسطينية الإسرائيلية، طالما أن حماس وما وصفوه بـ"الجماعات الإرهابية" الأخرى تلعب أي دور في غزة، وفق نص البيان.

البرلمان الاوروبى المساعدات إسرائيل المعابر المجاعة توزيع المساعدات الأونروا

مواد متعلقة

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

لماذا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من "تيك توك"؟

بشأن غزة.. اجتماع مرتقب لمسئولى البيت الأبيض وزعماء عرب فى شيكاغو

"دلتا إير لاينز" الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل فى يونيو

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

سابقة تاريخية.. بريطانيا تمنح فلسطينيًا حق اللجوء بسبب "الفصل العنصرى"

استطلاع جديد.. الأمريكيون يثقون في ترامب لقيادة بلادهم أكثر من بايدن

الأكثر قراءة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

عرش ربنا معمول من إيه؟.. على جمعة يرد

جنايات الزقازيق: السجن المؤبد لقاتل والده الكفيف فى الشرقية

السجن المؤبد للمتهم بقتل شاب فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة