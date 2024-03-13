استطلاع جديد.. الأمريكيون يثقون في ترامب لقيادة بلادهم أكثر من بايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

كشف استطلاع رأي جديد، عن أن الأمريكيين يثقون في الرئيس السابق دونالد ترامب عن الرئيس الحالي جو بايدن لقيادة الولايات المتحدة، وذلك قبل أن يتم تسمية المرشحين رسميًا لمرشحي حزبهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

ترامب يتفوق على بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وبحسب ما أوردته قناة "فوكس نيوز"، فإن الاستطلاع الذي أجرته شبكة "إيه بي سي" في الفترة من 8 إلى 9 مارس الجاري، وجد أن 36 % من المشاركين يثقون بترامب مقارنة ببايدن الذي حصل على 33%، عندما سُئلوا عن أي من المرشحين يثقون فيه أكثر لقيادة الولايات المتحدة كرئيس في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بينما قال حوالي 30% من المستطلعين إنهم لن يثقوا في أي من المرشحين.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن الناخبين يوافقون على تعامل ترامب مع قضايا أكثر من تعامل بايدن.

على وجه التحديد، وافق المزيد من المشاركين على تعامل ترامب مع التضخم والجريمة وأزمة الحدود الجنوبية والعنف المسلح والاقتصاد على طريقة تعامل الإدارة الحالية.

وفيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية رئيسية حتى عام 2024، قال 45% من المشاركين إنهم يوافقون على كيفية تعامل ترامب مع القضية أثناء رئاسته، بينما يؤيد 29% فقط كيفية تعامل بايدن مع الأزمة على الحدود الجنوبية.

وأبدى 37% فقط من المشاركين موافقتهم على تعامل بايدن مع الاقتصاد، بينما قال 49% إنهم يوافقون على الطريقة التي تعامل بها ترامب مع القضية أثناء رئاسته.

كما وافق أغلبية المشاركين، 45%، على تعامل ترامب مع الجريمة على بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، قال المشاركون إنهم يفضلون تعامل ترامب السابق مع العنف المسلح على تعامل بايدن، بنسبة 37% إلى 34%.

الإجهاض وتغير المناخ على أجندة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وكان يُنظر إلى بايدن على أنه يتعامل بشكل أفضل من ترامب مع قضيتي "الإجهاض وتغير المناخ".

ويوافق حوالي 47% من المشاركين في الاستطلاع على كيفية تعامل بايدن مع قضية الإجهاض، بينما يؤيد 35% كيفية تعامل ترامب مع القضية خلال فترة رئاسته.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، يفضل 42% من المشاركين الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع تغير المناخ مقارنة بـ 33% الذين لديهم وجهة نظر إيجابية حول كيفية تعامل ترامب مع القضية.