الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

استطلاع جديد.. الأمريكيون يثقون في ترامب لقيادة بلادهم أكثر من بايدن

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

كشف استطلاع رأي جديد، عن أن الأمريكيين يثقون في الرئيس السابق دونالد ترامب عن الرئيس الحالي جو بايدن لقيادة الولايات المتحدة، وذلك قبل أن يتم تسمية المرشحين رسميًا لمرشحي حزبهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

txt

بسبب غزة.. حملة "غير ملتزم" تهدد مستقبل بايدن فى انتخابات الرئاسة

ترامب يتفوق على بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وبحسب ما أوردته قناة "فوكس نيوز"، فإن الاستطلاع الذي أجرته شبكة "إيه بي سي" في الفترة من 8 إلى 9 مارس الجاري، وجد أن 36 % من المشاركين يثقون بترامب مقارنة ببايدن الذي حصل على 33%، عندما سُئلوا عن أي من المرشحين يثقون فيه أكثر لقيادة الولايات المتحدة كرئيس في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بينما قال حوالي 30% من المستطلعين إنهم لن يثقوا في أي من المرشحين.

وكشف الاستطلاع أيضًا أن الناخبين يوافقون على تعامل ترامب مع قضايا أكثر من تعامل بايدن.

على وجه التحديد، وافق المزيد من المشاركين على تعامل ترامب مع التضخم والجريمة وأزمة الحدود الجنوبية والعنف المسلح والاقتصاد على طريقة تعامل الإدارة الحالية.

txt

للمرة الأولى منذ 68 عامًا.. ترامب وبايدن يعيدان مشهد انتخابات 2020

وفيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية رئيسية حتى عام 2024، قال 45% من المشاركين إنهم يوافقون على كيفية تعامل ترامب مع القضية أثناء رئاسته، بينما يؤيد 29% فقط كيفية تعامل بايدن مع الأزمة على الحدود الجنوبية.

وأبدى 37% فقط من المشاركين موافقتهم على تعامل بايدن مع الاقتصاد، بينما قال 49% إنهم يوافقون على الطريقة التي تعامل بها ترامب مع القضية أثناء رئاسته.

كما وافق أغلبية المشاركين، 45%، على تعامل ترامب مع الجريمة على بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، قال المشاركون إنهم يفضلون تعامل ترامب السابق مع العنف المسلح على تعامل بايدن، بنسبة 37% إلى 34%.

الإجهاض وتغير المناخ على أجندة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وكان يُنظر إلى بايدن على أنه يتعامل بشكل أفضل من ترامب مع قضيتي "الإجهاض وتغير المناخ".

ويوافق حوالي 47% من المشاركين في الاستطلاع على كيفية تعامل بايدن مع قضية الإجهاض، بينما يؤيد 35% كيفية تعامل ترامب مع القضية خلال فترة رئاسته.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، يفضل 42% من المشاركين الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع تغير المناخ مقارنة بـ 33% الذين لديهم وجهة نظر إيجابية حول كيفية تعامل ترامب مع القضية.

txt

للمرة الأولى منذ 68 عامًا.. ترامب وبايدن يعيدان مشهد انتخابات 2020

دونالد ترامب جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 الرئاسة الأمريكية ترامب

الأكثر قراءة

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

مجلس الوزراء يحدد سعر توريد إردب القمح لموسم 2024/ 2025

قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل