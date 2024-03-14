لماذا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من "تيك توك"؟

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يلزم الشركة الصينية الأم "بايت دانس" لتطبيق "تيك توك" ببيعه أو مواجهة حظره على جميع الأجهزة الأمريكية. وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا.

ومع ذلك مصير التشريع غير واضح في مجلس الشيوخ؛ حيث وفقًا للإذاعة الأمريكية العامة "إن بى آر"، فأصدر أكبر مشرعين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن فلوريدا، ومارك وارنر، الديمقراطي عن فرجينيا، بيانًا مشتركًا يشيد بمشروع قانون مجلس النواب ويحث مجلس الشيوخ على اتخاذ إجراء لكن الجدول الزمني غير واضح. واقترح العديد من المشرعين أن يعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع بشأن التشريع قبل المضي قدمًا.

وأشار النائب مايك جالاجر، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، الذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الصين وهو الراعي الرئيسي للحزب الجمهوري لمشروع القانون المقدم من الحزبين، إلى أن مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى حظر تطبيق مشاركة الفيديو.

وقال جالاجر لإذاعة "إن بى أر": "ما نسعى إليه هو أنه ليس حظرًا، بل انفصال قسري. ويمكن أن تستمر تجربة مستخدم تيك توك وتتحسن طالما أن بايت دانس لا تملكه".

من الناحية العملية، فإن مشروع القانون سيحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة. لكن تاريخيًا، رفضت كل من الشركة والصين النظر في تصفية الاستثمارات.

حظر التطبيق ينتهك حرية التعبير

قالت "تيك توك"، إن "حظر منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمثابة انتهاك لحقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين".

لكن جالاجر قال إن "تقييمات الأمن القومي السرية وغير السرية تظهر أن التطبيق يشكل تهديدًا لخصوصية المستخدم، وأنه تم استخدامه لاستهداف الصحفيين والتدخل في الانتخابات".

وأجرى كبار المسئولين من وكالات الاستخبارات والأمن القومي إحاطة سرية حول تحليلاتهم لجميع أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء. ولا يتم نشر المعلومات السرية، جزئيًا، لأنها تتعامل مع مسائل تتعلق بالأمن القومي.

ومع ذلك، لم يقدم المسئولون أدلة علنية على استخدام الحزب الشيوعي الصيني التطبيق لأغراض المراقبة أو الدعاية، على الرغم من أن الخبراء يقولون إنه من الممكن نظريًا أن تستخدم بكين تيك توك لدفع أجندتها.

كما أدلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بشهادته علنًا بشأن مخاوفه بشأن التطبيق، بما في ذلك أثناء ظهوره الأسبوع الماضي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة.

وفي تلك الشهادة، أخبر راي أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم التطبيق للتحكم في البرامج الموجودة على ملايين الأجهزة، من بين مخاوف أخرى.

وقال راي: "لسنا متأكدين من أننا سنرى العديد من العلامات الخارجية لحدوث ذلك إذا حدث بالفعل".

تمت الموافقة على الإجراء الذي وافق عليه الحزبان بالإجماع الأسبوع الماضي من قِبل لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب.

مصدر قلق كبير للأمن القومي الأمريكي

السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي، يدعم مشروع قانون مجلس النواب. ويقول إنه يشعر بالإحباط لأن الكونجرس فشل في تمرير التشريعات التقنية، ويقول إن تيك توك يختلف عن التطبيقات الأخرى.

وأضاف: "السبب الوحيد الحقيقي لحظره هو أنه مصدر قلق كبير للأمن القومي، وهذا ما يجعله مختلفًا تمامًا عن جوجل وميتا وغيرهما من الشركات التي تفعل كل أنواع الأشياء السيئة، ولكنها ليست شركات تابعة فعالة لحكومة أجنبية معادية".

حملة ضغط تغمر المكاتب في الكابيتول هيل بالمكالمات

وقال جالاجر: "إن حملة الضغط التي أطلقتها تيك توك، مع إشعارات الدفع باستخدام معلومات الموقع لربط المستخدمين عبر الهاتف بعضو الكونجرس، تثبت سبب الحاجة إلى مشروع القانون".

وأضاف: "كانت مكاتب الأعضاء تغمرها المكالمات، كما تعلمون، مراهقون يبكون، وآخر يهدد بالانتحار وآخر ينتحل شخصية أحد أبناء زميلي، وهذا بالنسبة لي يوضح كيف يمكن تسليح المنصة في المستقبل".

"بايت دانس" أمامها 180 يومًا لبيع التطبيق

يحظر مشروع القانون المقدم من الحزبين، والذي يطلق عليه اسم "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها الخصوم الأجانب"، أي متجر تطبيقات أو خدمات استضافة ويب في الولايات المتحدة للتطبيقات التي تسيطر عليها "بايت دانس"، بما في ذلك "تيك توك"، ما لم يقطع التطبيق علاقاته مع الشركة الأم، تحت تصنيف أنه خاضع لسيطرة العدو الأجنبي.

يمنح مشروع القانون "بايت دانس" ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية، وإذا لم تفعل ذلك فلن تكون متاحة في متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

ويحدد مشروع القانون أيضًا عملية للرئيس لمعالجة أي تهديدات مستقبلية من أي تطبيقات مملوكة لأجانب إذا كانت تعتبر خطرًا على الأمن القومي الأمريكي. كما أنه ينشئ نظامًا للمستخدمين لتنزيل بياناتهم الخاصة والانتقال إلى نظام أساسي بديل.

الأثر الاقتصادي لحظر التطبيق

النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا ماكسويل فروست 27 عامًا، وهو أصغر عضو في الكونجرس، يعارض مشروع القانون.

وقال للإذاعة الوطنية الأمريكية: "أعتقد أن هذا انتهاك لحقوق التعديل الأول للناس. تيك توك هو مكان للأشخاص للتعبير عن أفكارهم. لديّ العديد من الشركات الصغيرة في منطقتي ومنشئي المحتوى في منطقتي، وأعتقد أن ذلك سيؤثر عليهم بشكل كبير أيضًا".

وقال هو ومعارضون آخرون، إن مشروع القانون يجري التعجيل به، وإن العديد من المشرعين لا يدركون التأثير الذي يمكن أن يحدثه.

وكان متحدث باسم تيك توك قال في بيان "تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. وهذا سيضر بملايين الشركات، ويحرم الفنانين من الجمهور، ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".

وصفت الجماعات المناصرة، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، مشروع القانون بأنه "رقابة واضحة وبسيطة"، بحجة أن "تعريض الوصول إلى المنصة للخطر يعرض الوصول إلى حرية التعبير للخطر".

الحملات الرئاسية يمكن أن تؤثر على مسار مشروع القانون

اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، حظرًا في عام 2020 عندما كان في البيت الأبيض. لكنه لا يدعم مشروع قانون مجلس النواب.

عندما شغل منصب الرئيس تعهد بحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية. وأوضح ترامب معارضته الجديدة في مقابلة مع شبكة CNBC يوم الإثنين، قائلًا: "إنه على الرغم من المخاطر الأمنية المحتملة، فإنه يعارض الحظر لأنه يعني أن المستخدمين سينتقلون إلى منصة أخرى يعتبرها أكثر خطورة".

وأضاف أن "هناك الكثير من الأشياء الجيدة، وهناك الكثير من الأشياء السيئة مع تيك توك، لكن الشيء الذي لا يعجبني هو أنه بدون تيك توك، يمكنك جعل فيسبوك أكبر، وأنا أعتبر فيسبوك عدوًا للناس إلى جانب الكثير من الأشخاص ووسائل الإعلام"، على حد تعبيره.

تنشر حملة الرئيس بايدن بانتظام على تيك توك، لكن البيت الأبيض قال "إنه إذا تم إرسال مشروع قانون إلى مكتبه فسوف يوقع عليه".

إذا تم سن قانون، فقد لا تنتهي المعركة عند هذا الحد: فرفعت تيك توك تحديات قانونية ضد الجهود الأخرى لحظر التطبيق، وانحازت المحاكم إلى حجتها بأن حظر التطبيق ينتهك حقوق التعديل الأول للمستخدمين.