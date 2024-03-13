الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، إنه لا يمكن السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمواصلة الإخلال بأمن المنطقة.

وأضاف الصفدي، في تصريحات إعلامية، أن "العدوان على قطاع غزة يجب أن ينتهي وأن تدخل إليه كميات كافية من المساعدات".

وأوضح أنه لا بديل لمنظمة الأونروا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتطرق وزير الخارجية الأردني إلى مفاوضات وقف إطلاق النار، قائلًا: "إن المفاوضات اهتزت وستمتد على مراحل. واليوم يسبح الإسرائيليون في موجة استمرار الحرب ولا يريدون وقف إطلاق النار".

وأوضح أن حماس والمقاومة ليس لديهما أي عائق أمام المفاوضات، لكن الكرة الآن في ملعب العدو الصهيوني والمحتل لا يبحث عن وقف لإطلاق النار.

إسرائيل أصبحت عبئًا على الولايات المتحدة

وأضاف: "المجتمع الدولي مقتنع بأن إسرائيل هي الطرف الذي يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وهذا ما تقوله دول كثيرة. كما أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الأمريكيين توصلوا أيضًا إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل فشلت على المستوى السياسي والأمني، وأصبحت عبئًا على واشنطن".

وسبق أن قال وزير الخارجية الأردني إنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لـ بنيامين نتنياهو بجرّ الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال، في لقاء مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا خلال اتصال هاتفي في التاسع من يناير الماضي: إن خطر امتداد الحرب "يتزايد يومًا بعد يوم" مع استمرار إسرائيل في عمليات "القتل والدمار في غزة".

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر طبية، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدًا و73024 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنًا، وإصابة 135 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.