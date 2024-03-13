الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال  وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، إنه لا يمكن السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمواصلة الإخلال بأمن المنطقة. 

وأضاف الصفدي، في تصريحات إعلامية، أن "العدوان على قطاع غزة يجب أن ينتهي وأن تدخل إليه كميات كافية من المساعدات".

وأوضح أنه لا بديل لمنظمة الأونروا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

txt

الصفدى: مشاورات مستمرة لكشف حقيقة العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية

وتطرق وزير الخارجية الأردني إلى مفاوضات وقف إطلاق النار، قائلًا: "إن المفاوضات اهتزت وستمتد على مراحل. واليوم يسبح الإسرائيليون في موجة استمرار الحرب ولا يريدون وقف إطلاق النار".

وأوضح أن حماس والمقاومة ليس لديهما أي عائق أمام المفاوضات، لكن الكرة الآن في ملعب العدو الصهيوني والمحتل لا يبحث عن وقف لإطلاق النار.

إسرائيل أصبحت عبئًا على الولايات المتحدة

وأضاف: "المجتمع الدولي مقتنع بأن إسرائيل هي الطرف الذي يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وهذا ما تقوله دول كثيرة. كما أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الأمريكيين توصلوا أيضًا إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل فشلت على المستوى السياسي والأمني، وأصبحت عبئًا على واشنطن".

وسبق أن قال وزير الخارجية الأردني إنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لـ بنيامين نتنياهو بجرّ الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال، في لقاء مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا خلال اتصال هاتفي في التاسع من يناير الماضي: إن خطر امتداد الحرب "يتزايد يومًا بعد يوم" مع استمرار إسرائيل في عمليات "القتل والدمار في غزة".

txt

استشهاد 15 مواطنا جراء قصف الاحتلال لمدينة غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر طبية، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدًا و73024 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنًا، وإصابة 135 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

الصفدي الأردن نتنياهو غزة حماس حصيلة العدوان

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرا أنتوني بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل