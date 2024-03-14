الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منزلًا على رءوس ساكنيه - غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 160 على التوالي حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شنَّ عشرات الغارات العشوائية على أهل القطاع، الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، بسبب حرمانهم من إدخال المساعدات بشكل كاف، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن جيش الاحتلال واصل في رابع أيام شهر رمضان المبارك، شن الغارات الجوية والمدفعية، موقعًا عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وسُجلت وفيات جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية، مبينة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت منازل الأهالي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة 10 مجازر راح ضحيتها 88 شهيدًا و135 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني إلى 31 ألفًا و272 شهيدًا و73 ألفًا و24 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي. فيما ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا.

txt

عمرو خليل: مصر تتحرك سياسيًا وإنسانيًا لدعم غزة

وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 160 من العدوان على غزة:

  • شن أحزمة نارية في منطقة الشيخ ناصر ومناطق شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
  • قصف منزل لعائلة أبوسيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
  • قصف منزل بالقرب من شارع السكة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.
  • قصف مدفعي شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.
  • إطلاق النيران على الأهالي أثناء انتظارهم المساعدات قرب دوار الكويت في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء وسقوط 83 جريحًا.

لا بديل للطرق البرية لإدخال المساعدات إلى غزة

وعلى صعيد المواقف السياسية، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، إن الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل، إذا تخلت حكومة الاحتلال عن تعنتها.

وأضاف هنية: "أن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان، وأن الحركة تركز بالمفاوضات على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة".

وفي ختام اجتماع وزاري أمريكي أوروبي بريطاني قبرصي إماراتي قطري، أكد المجتمعون أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن وإسرائيل لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحوا أن الممر البحري يجب أن يكون جزءًا من جهود زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة.

الإبادة الجماعية حرب فلسطين غزة غارات المجاعة المساعدات العدوان الإسرائيلى يوم 160

مواد متعلقة

سابقة تاريخية.. بريطانيا تمنح فلسطينيًا حق اللجوء بسبب "الفصل العنصرى"

استطلاع جديد.. الأمريكيون يثقون في ترامب لقيادة بلادهم أكثر من بايدن

ألمانيا تنضم لعملية إسقاط المساعدات الجوية فى غزة هذا الأسبوع

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

ماذا حدث خلال 24 ساعة| تفاقم أزمة الجوع فى غزة.. واستمرار جهود المفاوضات

"الحوثيون" يستهدفون مدمرة أمريكية بصاروخ باليستى

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى ضد مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

اليوم.. محاكمة "طبيب إجهاض" بجنايات الجيزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

قنصل فرنسا تزور مشروع "هاضم" بـ"صرف الإسكندرية"

وصلة مياه غيرت ملامح الحياة وحافظت على خصوصية الموتى بقرية السمطا بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة