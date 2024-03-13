"الحوثيون" يستهدفون مدمرة أمريكية بصاروخ باليستى

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى من المناطق التي تسيطر عليها في اليمن باتجاه المدمرة "يو إس إس لابون" في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك وتدمير منظومتين جويتين بدون طيار تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ولم تتأثر السفينة بالصاروخ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، حسبما نقلت إذاعة صوت أمريكا عن بيان القيادة المركزية الأمريكية.

ويستهدف الحوثيون في اليمن سفن الشحن في البحر الأحمر التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي تنقل البضائع من وإلى إسرائيل تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

ويقول الحوثيون: "إن هجماتهم تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها القاتلة على قطاع غزة"، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 32 ألف فلسطيني وإصابة نحو 73 ألف آخرين منذ 7 أكتوبر.

ويوم الإثنين، نفذت القيادة المركزية الأمريكية ست ضربات ضد أهداف يمنية، زاعمة أنها دمرت سفينة تحت الماء بدون طيار و18 صاروخًا مضادًا للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

الحوثيون: ضرباتنا مستمرة خلال شهر رمضان

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة ستصعد عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان المبارك تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية اعتبارًا من 12 يناير ضد أهداف للحوثيين في اليمن ردًا على هجمات الجماعة، حيث أعلن الحوثيون أنهم يعتبرون جميع السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية.

ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر الطرق البحرية استخدامًا في العالم لشحنات النفط والوقود، وقد أدت الهجمات على الشحن إلى تعطيل التجارة، ما أثار مخاوف من حدوث نوبة جديدة من التضخم وتعطيل سلسلة التوريد.