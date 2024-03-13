سابقة تاريخية.. بريطانيا تمنح فلسطينيًا حق اللجوء بسبب "الفصل العنصرى"

حصل مواطن فلسطيني من إسرائيل على حق اللجوء في المملكة المتحدة، بعد أن قال إنه سيواجه الاضطهاد على أساس عرقه وعقيدته الإسلامية ورأيه بأن إسرائيل "يحكمها نظام فصل عنصري".

وبحسب ما أوردته صحيفتي "الجارديان" و"التليجراف"، فقد حذر الشاب الفلسطيني البالغ من العمر 24 عامًا، والمعروف باسم "حسن"، من أنه يواجه خطرًا متزايدًا للاضطهاد بسبب نشاطه التضامني مع الفلسطينيين في بريطانيا وآرائه السياسية المناهضة للصهيونية.

واتهم "حسن" إسرائيل بإنها تحافظ على نظام "الفصل العنصري"، حيث يتعرض المواطنون الفلسطينيون للقمع.

"حسن"، الذي لم يتم الكشف عن هويته الحقيقية لحمايته، حضر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، وقال محاموه أيضًا إن نشاطه من شأنه أن يعرضه لخطر متزايد من الاهتمام العدائي عند عودته.

وقال محاموه يوم الثلاثاء إنهم يعتقدون أن قرار وزارة الداخلية غير مسبوق في حالة فلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيلي.

وقد تم رفع القضية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي على أساس أنه سيواجه الاضطهاد إذا عاد إلى إسرائيل.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع في محكمة من الدرجة الأولى اليوم. ومع ذلك، استسلمت وزارة الداخلية بشكل غير متوقع يوم الإثنين ومنحت حسن حق اللجوء، وبالتالي تجنبت جلسة استماع كان فريقه القانوني ينوي فيها القول بأن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا آمنين، وخاصة أولئك الذين كانوا على استعداد للتحدث علنًا.

وقال محاموه إن حسن يعتقد أن إسرائيل يحكمها "نظام فصل عنصري ينخرط في تمييز منهجي ومنتشر واضطهاد وعنف يمس جميع جوانب الحياة الفلسطينية".

كان محامو حسن قد قدموا مطالبة تكميلية بعد بدء حرب إسرائيل على غزة، في 7 أكتوبر 2023. وجادلوا بأن الوضع الأمني للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل قد ساء أكثر مع تدهور الحرب في غزة.

ووفق الصحيفة فإن حوالي خمس سكان إسرائيل- حوالي مليوني شخص- هم من الفلسطينيين، على الرغم من أن هذا الرقم يشمل أيضًا السكان العرب في القدس الشرقية الذين يتمتعون بوضع أقل، أي المقيمين الدائمين.

وقال فرانك ماجينيس، المحامي في جاردن كورت تشامبرز، إنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف أن يحصل الفلسطينيون من غزة على حق اللجوء في المملكة المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من العثور على إشارة إلى حالة مماثلة تنطبق على فلسطيني من إسرائيل.

وقالت "الجارديان": "الأمر الصادم للغاية في هذه القضية هو أن إسرائيل تعتبر عادة حليفًا قويًا لحكومة المملكة المتحدة، وأن المملكة المتحدة تعتبرها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وليست نظامًا للفصل العنصري بأي حال من الأحوال. لكن ما يعكسه هذا هو تناقض مذهل في قلب السياسة الخارجية البريطانية".

ولطالما رفضت إسرائيل الحجج القائلة بأنها تنتهج سياسة تشبه سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين. وتقول إن حربها ضد حماس كانت دفاعًا عن النفس وتهدف إلى القضاء على الجماعة باعتبارها تهديدًا سياسيًا وعسكريًا.

ولم تقدم وزارة الداخلية أي أسباب لقبول طلب لجوء حسن عندما سحبت اعتراضاتها يوم الاثنين. وعندما اتصلت "الجارديان" بالمسئولين يوم الثلاثاء، قالوا إنهم لا يعلقون بشكل روتيني على الحالات الفردية.

وأضاف متحدث باسم وزارة الداخلية: "يتم النظر بعناية في جميع طلبات اللجوء بناءً على مزاياها الفردية وفقًا لقواعد الهجرة. عندما يتم توفير المزيد من المعلومات أو تصبح متاحة، يمكن أن تتغير نتيجة القرار".

تحول في السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيل

تحولت السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيل، التي كانت داعمة بقوة في البداية بعد هجوم حماس، في الأسابيع الأخيرة إلى التركيز على الحاجة إلى هدنة إنسانية في القتال في غزة، حيث يعيش الجزء الأكبر من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب في ظروف مزرية. وفي محيط مدينة رفح جنوبًا.

وقال حسن، في بيان: "هذا انتصار ليس لي فقط، بل لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وأضاف: "من دون الاضطرار إلى المثول أمام المحكمة، قبلت حكومة المملكة المتحدة الآن أن النضال الفلسطيني من أجل الحرية لا ينبغي أن يقتصر على غزة والضفة الغربية فحسب، بل على جميع أجزاء فلسطين التاريخية الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي".