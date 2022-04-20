العفو الدولية تصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري,, وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وصفت منظمة العفو الدولية إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري"، لافتة إلى أن اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني جريمة ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إن الفصل العنصري ليس مجرد أثر من الماضي، إنه واقع يعيشه الفلسطينيون إنه يحدث حتى يومنا هذا"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت المنظمة، أنها ترصد تقارير عن أعمال قتل غير قانونية، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، وعقاب جماعي.

ولفتت المنظمة إلى أن سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي تستمر من خلال القتل والتعذيب وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.

وأوضحت العفو الدولية أن أعمال العنف التي تمارس بحق الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية يجب أن تنتهى.