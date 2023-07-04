مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تحولت إلى نظام فصل عنصري مجرم

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية، إن إسرائيل تحولت وفقا لسياسات وممارسات عدوانية ممنهجة من منظومة احتلال غير قانوني، تعمل على قتل وقمع واضطهاد الشعب الفلسطيني وتقويض حرياته وحقوقه وتزوير هويته و سرقة روايته وتشويه تركيبته الديموغرافية.

وأكد مندوب فلسطين خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين، أن إسرائيل تحولت من منظومة احتلال غير قانوني الي نظام فصل عنصري مجرم، ثم إلى استعمار استيطاني وجد ليستمر بناء على رؤية حكومة الاحتلال بزعامة أعداء السلام وأعداء الانسان نتنياهو وسموترج و بن جفير.

وأشار إلى “الاحتلال وجرائمه يشكل احراجا كبيرا لمنظومة المجتمع الدولي وآليات عملها بما فيها آليات العدالة الدولية، بل يشكل عورة مفضوحة للمجتمع الدولي يجب سترها وإخفاؤها، حتى يتخلص العالم من هذا الظلم ومن معاييره المزدوجة التي تنشط في أماكن جيوسياسية وتصمد في فلسطين”.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بقصف منزل وسط مخيم جنين فجر أمس، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، وما زالت مستمرة حتى اللحظة.