عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الخلاف بشأن حرب غزة يحتدم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما أكد الأول أن الاستراتيجية العسكرية للثاني "تضر إسرائيل أكثر من مساعدتها".

كما أكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن تعليقات بايدن الجديدة بشأن غزة سلطت الضوء مرة أخرى على الموقف الحساس الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه من تسليح إسرائيل وفي نفس الوقت تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

وقالت: إنه بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس بايدن أن نتنياهو "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها"، رفض نتنياهو هذا الادعاء ووصفه بأنه "خاطئ"، مما أدى إلى تصعيد الخلاف العلني المتزايد بينهما.

وأضافت: "أن بايدن ظل ثابتًا في دعمه لإسرائيل، وتوبيخه وانتقاده لنتنياهو كان بسبب محنة المدنيين وارتفاع عدد الضحايا في غزة".

وكان بايدن قال في مقابلة مع شبكة MSNB عندما وبخ نتنياهو: "لديه الحق في الدفاع عن إسرائيل، والحق في مواصلة ملاحقة حماس، ولكن يجب عليه أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تُفقد نتيجة للإجراءات المتخذة".

وقال بايدن، في إشارة على ما يبدو إلى استراتيجية نتنياهو العسكرية: "من وجهة نظري، فهو يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها. إنه يتعارض مع ما تمثله إسرائيل، وأعتقد أنه خطأ كبير. لذلك أريد أن أرى وقفًا لإطلاق النار".

وعندما سأله المذيع جوناثان كيبهارت، عما إذا كان لديه "خط أحمر" لا ينبغي لنتنياهو أن يتجاوزه، مثل الغزو البري لرفح في جنوب غزة، قدم بايدن ردا مشوشا لكنه قال: إن "الدفاع عن إسرائيل هو أمر ضروري". لا تزال حرجة."

وقال بايدن، في إشارة إلى نتنياهو: "لا يمكن أن يقتل 30 ألف فلسطيني إضافي نتيجة لملاحقته لحماس".

وأضاف: "هناك طرق أخرى للتعامل والتعامل مع الصدمة التي تسببها حماس".

ولم يقدم بايدن تفاصيل، لكنه حث مجددًا نتنياهو على عدم المضي قدمًا في خططه المعلنة لشن هجوم بري كبير في رفح دون خطة لحماية أولئك الذين يحتمون هناك.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 31 ألف شخص استشهدوا في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل الحرب ردا على هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.

نتنياهو يُصر على غزو رفح رغم توبيخ بايدن له

وفي مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، تحدى نتنياهو تقييم بايدن للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال إن سياساته تمثل ما تريده "الأغلبية الساحقة" من الإسرائيليين.

وقال: "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد الأغلبية، فهو مخطئ".

وأضاف: "إنها سياسات تدعمها الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين. إنهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من كتائب إرهابية تابعة لحماس".

وقاال: "سنذهب إلى رفح. لن نغادر. كما تعلمون، لدي خط أحمر. أنت تعرف ما هو الخط الأحمر، ألا يتكرر يوم 7 أكتوبر مرة أخرى. لا يحدث مرة أخرى أبدًا."

وأثار التقدم نحو رفح تحذيرات من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن التكلفة الإنسانية المحتملة، حيث لجأ إلى المدينة أكثر من مليون من سكان غزة، وتم تهجير العديد منهم بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية بالانتقال إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة.

وقالت الأمم المتحدة إن الغزو البري لرفح يمكن أن تكون له "عواقب وخيمة على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مئات الآلاف المعرضين لخطر المجاعة في الشمال".