ألمانيا تنضم لعملية إسقاط المساعدات الجوية في غزة هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء، أنها ستنضم إلى عملية جسر جوي مع عدة دول أخرى لإسقاط المساعدات الإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة بشدة.

وأوضحت الوزارة الألمانية في بيانٍ نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنها ستنشر الجزء الألماني من سرب النقل الجوي الألماني الفرنسي المشترك للمشاركة في المهمة.

وقالت الوزارة: "إن الفريق مجهز بطائرات نقل من طراز C-130J Hercules"، مضيفة: "أن العملية الألمانية قد تبدأ في نهاية هذا الأسبوع".

وقال وزير الدفاع "بوريس بيستوريوس": "الناس في غزة يفتقرون إلى أبسط الضروريات. نريد أن نقوم بدورنا لضمان حصولهم على الغذاء والدواء".

وبعد أن تحولت إحدى عمليات الإنزال الجوي بالمظلات إلى حالة مميتة في 8 مارس، سعى الوزير الألماني إلى تهدئة المخاوف، حيث قال: "الحقيقة هي أن عمليات الإنزال الجوي لا تخلو من المخاطر"، مردفًا: "إن الطواقم المسؤولة مدربة على الإجراءات ذات الصلة وتتمتع بخبرة عالية".

وتأتي مشاركة ألمانيا في عمليات الإنزال الجوي لـ المساعدات الإنسانية في أعقاب جهود مماثلة بذلتها دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا، بعدما أبلغت وكالات إغاثة دولية عدة عن عرقلة إسرائيل لتسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة منذ بداية الصراع في 7 أكتوبر.

ووسط التحذيرات المتزايدة بشأن تدهور الوضع، دعا حلفاء إسرائيل إلى تسهيل الوصول إلى غزة لتوصيل المساعدات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن سكان شمال القطاع يواجهون الآن خطر المجاعة بسبب الصراع الدائر منذ 7 أكتوبر.