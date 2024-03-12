منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"

قالت منظمة إنقاذ الطفولة الثلاثاء، إن 5 أشهر من العنف والنزوح والمجاعة والمرض، بالإضافة إلى ما يقرب من 17 عامًا من الحصار، تسببت في ضرر عقلي لا هوادة فيه للأطفال في غزة.

وقال الآباء ومقدمو الرعاية لمنظمة حقوق الطفل إن "قدرة الأطفال على مجرد تخيل مستقبل بدون حرب قد اختفت تقريبًا".

جاء ذلك في بحث أجرته المنظمة، حيث تشاورت مع أربعة شركاء في غزة، كانوا يقدمون خدمات حماية الطفل قبل الحرب وأربعة من الآباء ومقدمي الرعاية في غزة حول الرفاه النفسي الاجتماعي والسلوك وآليات التكيف لأطفالهم منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت المنظمة أن الضيق العاطفي الناجم عن تفادي القنابل والرصاص، وفقدان ذويهم، والاضطرار إلى الفرار عبر الشوارع المليئة بالحطام والجثث، والاستيقاظ كل صباح دون أن يعرفوا ما إذا كانوا سيتمكنون من تناول الطعام، قد ترك الآباء ومقدمي الرعاية أيضًا، غير قادرين على التكيف بشكل متزايد.

وقال الآباء: "إن الدعم والخدمات والأدوات التي يحتاجونها لرعاية أطفالهم أصبحت بعيدة المنال بشكل متزايد".

وفي النتائج التي نشرت اليوم، قالت داليا، وهي أم من غزة: "عاش أطفالنا بالفعل حروبًا مختلفة. لقد كانوا يفتقرون بالفعل إلى المرونة، والآن أصبح من الصعب جدًا التغلب عليهم. الأطفال خائفون وغاضبون ولا يستطيعون التوقف عن البكاء. حتى أن العديد من البالغين يفعلون نفس الشيء. وهذا أمر أكبر من أن يتحمله الكبار، ناهيك عن الأطفال.

وقال خبراء الصحة العقلية وحماية الطفل العاملون مع منظمة إنقاذ الطفولة في غزة: "إنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، بدءًا بوقف فوري ونهائي لإطلاق النار ووصول آمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية، فإن الحرب مع تقلص سريع لفرص التعافي، ستتسبب في مزيد من الأذى العقلي الضار مدى الحياة.

وأشار الآباء إلى أن الأطفال قد تخلوا عن آمالهم أو طموحاتهم في المستقبل.

يقول الأب سامر: "كان أحد أبنائي يحلم بأن يصبح مهندسًا والآخر شرطيًا. الآن يريد المرء أن يقود عربة يجرها حمار – لأنه يرى هذا الواقع وحلم ابني الآخر بيع البسكويت أمام المنزل".

وقالت أمل وهي أم لأربعة أطفال في غزة تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا: "لم يعد بعض أطفالي قادرين على التركيز على المهام الأساسية. إنهم ينسون الأشياء التي أخبرتهم بها على الفور ولا يمكنهم تذكر الأشياء التي حدثت للتو. ولا أستطيع حتى أن أقول إن صحتهم العقلية تدهورت، بل لقد تم طمسها. دمار نفسي كامل".

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 30٫717 شخصًا، من بينهم 12٫550 طفلًا، استشهدوا منذ العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر.

أزمة جوع كارثية تهدد أطفال غزة

وشددت المنظمة أن نقص الغذاء والمياه النظيفة يؤدي أيضًا إلى خلق أزمة جوع كارثية، حيث يتعرض كل طفل تقريبًا في غزة لخطر المجاعة. وقد توفي ما لا يقل عن 15 طفلًا بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت المنظمة: "إنه مع عدم وجود أي مرافق صحية تعمل تقريبًا وانقطاع الخدمات الطبية عن الأسر، فمن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير - وكل هذا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في القلق والتوتر لدى الأطفال والأسر".

ولفتت إلى أنه حتى قبل 7 أكتوبر، كان الأطفال في غزة يعيشون بصحة نفسية سيئة للغاية بسبب التصعيد الدوري للعنف، وتأثيرات الحصار بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، والانهيار الاقتصادي، والانفصال عن العائلة والأصدقاء.

وقال الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لإعداد التقرير الجديد إنهم شهدوا تدهورًا كبيرًا في الصحة العقلية للأطفال وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال التصعيد السابق للعنف، والذي تجلى في الخوف والقلق واضطرابات الأكل والتبول اللاإرادي واليقظة المفرطة ومشاكل في النوم، فضلًا عن التغيرات السلوكية مثل التناوب في أسلوب الارتباط مع الوالدين والانحدار والعدوان.