اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 159 على التوالي حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شنَّ عشرات الغارات العشوائية على أهل القطاع، الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، بسبب حرمانهم من إدخال المساعدات بشكل كاف، وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن أهالي غزة استقبلوا أول أيام شهر رمضان تحت القصف والتجويع، فيما أوقعت الغارات عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وسُجلت وفيات جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية، مبينة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت منازل الأهالي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة وخان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة 8 مجازر راح ضحيتها 72 شهيدًا و129 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني إلى 31 ألفًا و184 شهيدًا و72 ألفًا و889 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي. فيما ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدًا.

وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 159 من العدوان على غزة:

شن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط القطاع.

شهيدان وإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال منزل عائلة لولو في حي الدرج شمال مدينة غزة.

قصف منزل في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.

إنقاذ مواطنين من تحت ركام منزل تم قصفه من قبل الاحتلال في دير البلح وسط القطاع.

قصف بيت حانون شمال قطاع غزة.

شن غارتين على مدينة غزة.

قصف منزل في شارع الصحابة بمدينة غزة، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين.

قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في محيط مدينة حمد السكنية شمالي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

وصول أول قافلة مساعدات لشمال غزة منذ 21 يومًا

بالإضافة إلى ما سبق، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن استئنافه إدخال المساعدات إلى غزة، وتمكنه من إيصال أول قافلة إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير الماضي.

وأوضح البرنامج الأممي، في منشور على منصة "إكس"، استئناف دخول المساعدات، وتمكنه من إيصال قافلة إلى شمال غزة "تكفي 25 ألف شخص"، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تعد القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير الماضي.