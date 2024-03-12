أستراليا: على إسرائيل تغيير مسارها فى غزة للحفاظ على الدعم الدولى

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يقوض إسرائيل بأسلوبه في التعامل مع الحرب في غزة، وحثت إسرائيل على تغيير مسارها وإلا خسرت المزيد من الدعم الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال، يوم السبت، إن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها" من خلال إدارته الحرب بطريقة تتعارض مع قيم البلاد.

وعندما سئلت عن تصريحاته يوم الثلاثاء، وافقت "وونج" على ذلك وقالت: إن الدعم الدولي لإسرائيل سيستمر في التراجع ما لم تعالج "الكارثة الإنسانية" في غزة، حسب "رويترز".

العالم مرعوب من الوضع الحالى فى غزة

وقالت، في قمة الأعمال الأسترالية للمراجعة المالية اليوم، "كان السابع من أكتوبر هجوما، وكان العالم متعاطفا ومتضامنا مع إسرائيل في ذلك الوقت، ولكن أعتقد أن العالم مرعوب من الوضع الحالي في غزة، وأود أن أقول إنه ما لم تغير إسرائيل مسارها فإنها ستستمر في فقدان الدعم".

واندلعت الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والحصار الذي تمارسه على قطاع غزة.

استشهاد نحو 32 ألف فلسطينى ونزوح معظم سكان قطاع غزة

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الهجوم الجوي والبري الذي شنته إسرائيل على غزة منذ هذا اليوم أدى إلى استشهاد نحو 32 ألف فلسطيني

وأدت الحرب الإسرائيلية إلى نزوح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ربع السكان معرضون لخطر المجاعة.

وتشكل تعليقات "وونج" الأخيرة بشأن إسرائيل جزءًا من جوقة متزايدة من الأصوات حتى بين حلفائها الأقوياء الذين يدعون إسرائيل إلى معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بينما تخطط لشن هجوم على مدينة رفح الجنوبية.

ودعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في بيان مشترك الشهر الماضي، وقالت "وونج" إن الدول الثلاث اتحدت "لتوصيل" أصواتها.