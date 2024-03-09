لمواجهة الصين.. الكونجرس الأمريكى يقر الأموال المخصصة لدول جزر المحيط الهادئ

وافق الكونجرس الأمريكي على تمويل بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لثلاث دول جزرية حليفة في المحيط الهادئ، مقابل وجود عسكري أمريكي استثنائي هناك، من أجل مواجهة نفوذ الصين في المنطقة المتنازع عليها.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد": تمت الموافقة على تمويل جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو بموجب اتفاقيات الارتباط الحر كجزء من حزمة مخصصات بقيمة 460 مليار دولار (694 مليار دولار)، أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي قبل ساعات من منتصف ليل الجمعة (بتوقيت واشنطن)، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 75 صوتًا مقابل 22 للموافقة على الحزمة، التي تفاوض عليها زعماء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق عليه بأغلبية ساحقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعتبر جميع الدول الجزرية حرجة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وتذهب حزمة التمويل الآن إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليها قبل الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يلوح في الأفق يوم السبت.

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإنه على الرغم من مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولًا حاسمًا إلى منطقة المحيط الهادئ.

وفي هذه الدول، بحسب الصحيفة، يسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

الاتفاقيات تضمن لأمريكا وصولًا عسكريًا حصريًا للجزر

وتضمن اتفاقيات الشراكة الحرة للولايات المتحدة الوصول العسكري الحصري إلى أراضيها والمياه المحيطة بها. وفي مقابل هذه الحقوق العسكرية، تزود الولايات المتحدة الدول الجزرية بمبلغ 7 مليارات دولار أمريكي (10.7 مليار دولار أمريكي) في هيئة مساعدات مالية على مدى عشرين عامًا.

وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في جزر مارشال منذ الحرب العالمية الثانية، وهي المكان الذي يقع فيه موقع اختبار الدفاع الصاروخي الباليستي رونالد ريجان.

ويجري بناء نظام رادار جديد للقوات الجوية الأمريكية في بالاو.