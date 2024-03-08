بايدن أم ترامب؟.. القضايا الرئيسية تلقي بظلالها على الانتخابات الأمريكية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر القادم، بين الرئيسان السابق والحالي جو بايدن ودونالد ترامب، هناك الكثير من القضايا على المحك أمام الفائز منهما وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي وأزمة المناخ والسياسة الخارجية.

وكان بايدن وترامب اكتسحا صناديق الاقتراع، عندما صوت الجمهوريين والديمقراطيين يوم الثلاثاء الكبير في الانتخابات التمهيدية في أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية، ما يجعل تكرار مشهد انتخابات 2020 في حكم المؤكد.

وبحسب تقرير تحليلي لصحيفة الجارديان، فإنه من مستقبل الحقوق الإنجابية إلى فرص اتخاذ إجراءات مجدية بشأن تغير المناخ، ومن قوة الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا إلى مصير الديمقراطية في أمريكا ذاتها، من المنتظر أن تبرز القضايا الوجودية إلى الواجهة قبل مارثون الانتخابات الرئاسية.

ملف الاقتصاد

يشير التقرير إلى أنه في عهد بايدن، لا يزال التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد يسير على المسار الصحي؛ حيث البطالة منخفضة، والأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يبشر بالخير، لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان عدد كافٍ من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد قوي في عهد بايدن، أو يعتقدون أنه يعمل لصالحهم، أو يعتقدون أن ترامب كان أكثر أمانًا (متناسين فوضى كوفيد).

ووفقا للاستطلاعات، فإن الكثيرين يفضلون ترامب، وتهيمن المخاوف المتعلقة بتكلفة المعيشة على مثل هذه الدراسات الاستقصائية، ويظل التضخم مصدرا للقلق.

بالنسبة لبايدن، فإن التهديدات الجمهورية للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية قد تساعد في تبديد هذه المخاوف. وبالنسبة لترامب، الذي تميل قاعدته الانتخابية إلى كبار السن، فلابد من التقليل من أهمية مثل هذه التهديدات ــ على الرغم من أنها موجودة في التخطيط الانتقالي الخاص بالجمهوريين.

ملف الهجرة

في الشهر الماضي، قام الجمهوريون في مجلس النواب بإقالة أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي في عهد بايدن. وبعد ذلك، وبتوجيه من ترامب، وافق الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على اتفاق الحدود والهجرة بين الحزبين، وفق التقرير.

وفي الأسبوع الماضي، في نفس اليوم، توجه بايدن وترامب إلى الحدود الجنوبية، وسلط بايدن الضوء على العرقلة التي يعرقلها الجمهوريون، لكنه دعا ترامب إلى العمل معه، وهي دعوة سياسية تهدف إلى إظهار للناخبين أي حزب يريد العمل على هذه القضية وأي حزب لا يريد ذلك، بينما ركز ترامب على إدانات بايدن ومزاعم الفوضى الحدودية التي أججتها قوى وصفها بـ"شريرة".

ملف المساواة

أشار التقرير إلى أن ما وصفها بـ"الحملة الفاشلة "لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بجعل الهجمات على حقوق LGBTQ+ (مجتمع الميم+) سمة مميزة لمحاولته "جعل أمريكا فلوريدا"، قد نجحت، لكن لا ينبغي استبعاد جهود الجمهوريين لشيطنة ما يسمى بالأيديولوجية "المستيقظة" باعتبارها أشكال حملة ترامب.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أدت هذه السياسات إلى نتائج: تشريعات مناهضة للمتحولين جنسيا، وحظر الكتب والقيود على قضايا مجتمع المثليين في التعليم، ونهاية العمل الإيجابي القائم على العرق في الكليات بفضل المحكمة العليا.

وتُظهر الصراعات حول الهجرة، وتركيز الجمهوريين المعتاد على الجريمة، أن المعارك التقليدية التي يتأثر بها العرق ستلعب دورها المعتاد، خاصة وأن ترامب يستخدم خطاب "الدم والتربة" المتطرف، على الجانب الديمقراطي، هناك علامة مثيرة للقلق: دعم السود واللاتينيين أصبح أقل تأكيدا مما كان عليه من قبل.

ملف الإجهاض

بحسب التقرير فإن الديمقراطيون واضحون، فهم سوف يركزون على هجمات الجمهوريين على حقوق الإجهاض، بدءًا من حكم المحكمة العليا في قضية دوبس ضد جاكسون الذي أسقط قضية رو ضد وايد، إلى قضية الميفيبريستون، والحظر الصارم في الولايات الحمراء، ودعم المرشحين لمثل هذا الحظر.

بالنسبة للديمقراطيين، يبدو الأمر منطقيًا من الناحية التكتيكية: فالتهديد الذي تتعرض له الحقوق الإنجابية للمرأة هو قضية نادرة يصوت عليها الحزب بقوة شديدة، ومن الواضح أنها غذت سلسلة من الانتصارات الانتخابية، حتى في الولايات المحافظة.

وأظهر الحكم الأخير الصادر عن التلقيح الصناعي في ولاية ألاباما، والذي نص على ضرورة معاملة الأجنة من الناحية القانونية كبشر، فعالية مثل هذه التكتيكات مرة أخرى: فمنذ ترامب إلى أسفل، سارع الجمهوريون إلى إنكار رغبتهم في حرمانهم من العلاج الذي يستخدمه الملايين لإنجاب الأطفال الذين يريدون.

ومع ذلك، من الواضح أن ترامب يجد صعوبة في عدم التباهي بتعيين ثلاثة قضاة صوتوا لصالح إسقاط رو، وفي التفكير في أفكار حول فرض حظر أكثر صرامة على الإجهاض. توقع أن يضرب بايدن والديمقراطيون ويستمروا في الضرب.

ملف السياسة الخارجية

بالنسبة لبايدن، تمثل الحرب بين إسرائيل وغزة "اقتراحًا شيطانيًا"، من حيث كيفية إرضاء أو مجرد تهدئة اللوبي الإسرائيلي وقطاعات كبيرة من حزبه، وخاصة اليسار والشباب الأكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين.

وتظهر الاحتجاجات المستمرة ضد القصف الإسرائيلي لغزة خطر الخروج من القاعدة. وكذلك فعل التصويت الاحتجاجي الذي شارك فيه 100 ألف شخص ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان الأسبوع الماضي.

في المقابل، ليس لدى الجمهوريين مثل هذه المخاوف؛ حيث أنهم مؤيدون لإسرائيل.

وفي أماكن أخرى، يواصل بايدن قيادة تحالف عالمي لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن الجمهوريين الذين يسعون إلى شق طريقهم بشأن الهجرة يعرقلون المزيد من التمويل الأمريكي، ويحرص بعضهم على التخلي عن كييف تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك الآثار الدائمة للانسحاب الفوضوي من أفغانستان (الذي أثاره ترامب، وتخبطه بايدن)، والأسئلة حول ما سيحدث إذا هاجمت الصين تايوان، والتهديد الذي يشكله ترامب على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع ضمان إطلاق نار كثيف على السياسة الخارجية.

ملف الديمقراطية

يقول التقرير، إنه إذا كان بايدن سعيدًا بأن يُنظر إليه على أنه حامي للديمقراطية في الخارج، فهو حريص على التأكيد على التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية في الداخل.

في المقابل، رفض ترامب قبول نتيجة انتخابات 2020، وحرض على الهجوم المميت على الكونجرس في 6 يناير 2021، ويرتبط بخطط لتقليص الحكومة الفيدرالية في فترة ولاية ثانية، بل ويقول إنه يريد أن يصبح "ديكتاتورًا" في اليوم الأول، حيث لا زال يتمسك "بالكذبة القائلة بأن هزيمته في عام 2020 كانت نتيجة لتزوير الانتخابات"، حيث تستمر القضايا الجنائية المختلفة في المحاكمة، وهي 17 من 91 تهمة تتعلق بتخريب الانتخابات.

ويلفت التقرير إلى أنه بالنسبة لبايدن، كانت القضية مربحة في صناديق الاقتراع، لكن البعض يشكك في فعاليته، مستشهدًا بما صرح به ديفيد أكسلرود، الحليف المقرب من باراك أوباما، لصحيفة نيويوركر هذا الأسبوع عندما قال: "أنا متأكد تمامًا في سكرانتون (بنسلفانيا، مسقط رأس بايدن) أنهم لا يجلسون حول مائدة العشاء ويتحدثون عن الديمقراطية كل ليلة".

ملف المناخ

من حرائق الغابات إلى الأعاصير والفيضانات الكارثية، من الواضح أن تغير المناخ أمر حقيقي. وتعكس استطلاعات الرأي، أن 50% من الجمهوريين، يريدون اتخاذ إجراءات ذات معنى في هذا الملف.

في المقابل، لا ينعكس ذلك في الحملات الانتخابية للجمهوريين. ويقول ترامب إنه لا يعتقد أن النشاط البشري يساهم في تغير المناخ، ولا أن تغير المناخ يجعل الطقس القاسي أسوأ، ويعارض الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة النظيفة.

وعلى الرغم من أن سجل بايدن في مجال المناخ، ربما يتعرض لانتقادات من قبل النشطاء، إلا أن لكن سجله في منصبه يضعه بحزم ووضوح ضد مثل هذه الآراء الخطيرة، وفق التقرير.