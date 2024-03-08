بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن أنها ستعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عبر منصة "إكس": "إلى جانب الولايات المتحدة، تعلن المملكة المتحدة وشركاؤها، أننا سنفتح ممرًا بحريًا لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة".

وأضاف كاميرون: "نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات لمن يحتاجون إليها".

وأفادت صحيفة الجارديان، بأن بيانًا مشتركًا صادرًا عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات العربية المتحدة سيوضح بالتفصيل كيفية عمل عملية المساعدة.

المرافق في الميناء جاهزة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كشف مصدر مطلع على الأمر أنه يتم تنسيق المساعدات مع الإمارات.

وفي حديثه من نيقوسيا، قال أحد الدبلوماسيين الغربيين لـ"الجارديان": "إن المرافق في الميناء جاهزة والهدف هو إخراج الشحنة الأولى قبل يوم الأحد".

بايدن لـ إسرائيل: المساعدات لسكان غزة ليست ورقة مساومة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في خطابه عن حال الاتحاد ليلة الخميس، عن خطة بشأن الميناء البحري، لإيصال المساعدات إلى غزة.

وقال: "إلى قيادة إسرائيل أقول هذا، المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون اعتبارًا ثانويًا أو ورقة مساومة، حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".

ولتحقيق هذه الغاية، قال بايدن: "إن الجيش الأمريكي سيبني رصيفًا عائمًا قبالة قطاع غزة"، لتوصيل أطنان من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الساحلي المحاصر.

وأضاف "أن إنشاء رصيف مؤقت سيمكن من زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم. لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض".

وتأتي الجهود المبذولة لإنشاء طريق بحري لتوصيل المساعدات، وسط تزايد المخاوف من انتشار الجوع بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.