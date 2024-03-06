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عالم

عاجل| رسالة تحذير من بريطانيا للاحتلال.. فما علاقة بينى جانتس؟

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يخبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، أن صبر المملكة المتحدة  بدأ ينفد بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى سكان غزة في اجتماع في لندن اليوم الأربعاء.

وكان وزير الخارجية البريطاني شدد أمس الثلاثاء، خلال مناقشة الشئون الخارجية التي استمرت ست ساعات، على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، يقع عليها واجب تقديم المساعدات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال: "نحن نواجه وضعا من المعاناة المروعة في غزة. لقد تحدثت قبل بضعة أسابيع عن خطر تحول هذا الأمر إلى مجاعة، وخطر تحول المرض إلى مرض. ونحن الآن في تلك المرحلة. الناس يموتون من الجوع، ويموتون من أمراض يمكن الوقاية منها".

وأضاف: "كانت لدينا مجموعة كاملة من الأشياء التي طلبنا من الإسرائيليين القيام بها، لكن يجب أن أشير إلى أن حجم المساعدات التي حصلوا عليها في فبراير كانت حوالي نصف ما حصلوا عليه في يناير". 

وتابع: "لذا يجب أن ينفد الصبر للغاية، ويجب إعطاء سلسلة كاملة من التحذيرات، بدءًا من الاجتماع الذي سأعقده مع الوزير جانتس عندما يزور المملكة المتحدة غدًا".

 

 

تحذير مباشر..إسرائيل هى القوة المحتلة وهى المسؤولة

وحدد كاميرون سلسلة الطلبات التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة بالفعل إلى إسرائيل، بما في ذلك توسيع نوع المساعدات الإنسانية التي تدخل. 

وقال: "يتم إرسال الكثير من العناصر بعيدًا لأنه من المفترض أنها سلع ذات استخدام مزدوج. بعض هذه الأشياء ضرورية للغاية للإجراءات الطبية وغيرها. ونحتاج أيضًا إلى رؤية استئناف الكهرباء والمياه إلى شمال وجنوب غزة".

وأرسل كاميرون تحذيرًا مباشرًا بشأن انتهاك إسرائيل لقواعد الحرب، قائلًا: "إسرائيل هي القوة المحتلة. إنها مسئولة. وهذا له عواقب، بما في ذلك الطريقة التي ننظر بها إلى ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: أنه كجزء من وقف إطلاق النار طويل الأمد، يتعين عليك إخراج قيادة حماس من غزة. عليك أن تتخلص من البنية التحتية الإرهابية.

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بعد أمريكا.. جانتس يتوجه إلى بريطانيا للقاء كاميرون

وفي معرض توضيحه لسياسة المملكة المتحدة بشأن متى يكون من المناسب الاعتراف بفلسطين كدولة، قال كاميرون: "لا أعتقد أن ذلك ينبغي أن يحدث عندما نبدأ العملية، لأنني أعتقد أن هذا يزيل كل الضغوط عن الفلسطينيين من أجل الإصلاح". 

وأضاف: "ولكن لا ينبغي الانتظار حتى النهاية. ولا ينبغي أن نعطي إسرائيل حق النقض (الفيتو)، وهو تأثير السياسة الأمريكية في الوقت الراهن. يمكن أن يصبح الاعتراف جزءا من الزخم الذي لا يمكن وقفه والذي نحتاج إلى رؤيته نحو حل الدولتين".

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