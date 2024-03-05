الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

عمليات إنزال جوي
عمليات إنزال جوي للمساعدات على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 8 عمليات إنزال جوي مشترك مع الدول الشقيقة والصديقة على قطاع غزة، وهي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، شملت عمليات الإنزال 3 طائرات من طراز C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية.

واستهدفت المساعدات الإغاثية والغذائية عددًا من المواقع شمال قطاع غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وتأتي عملية الإنزال ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لإرسال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهالي في قطاع غزة، للتخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة الحصار واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة في إرسال المساعدات عبر الجسر الجوي، سواء عبر طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو عبر الإنزال الجوي إلى القطاع.

كما نفذ سلاح الجو الأردني 28 عملية إنزال جوي أردنية، نفذ سلاح الجو الأردني 15 منها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ظروف يائسة يعيشها الفلسطينيون في غزة

وشدد مسؤولو الأمم المتحدة على الظروف اليائسة التي يواجهها الناس في غزة، حيث يدفع تضاؤل الإمدادات الغذائية الكثير من السكان إلى حافة المجاعة.

وتضغط الإدارة الامريكية الداعم الرئيس لإسرائيل في هذه الحرب، من أجل فتح المزيد من نقاط العبور إلى غزة أمام الإغاثة الإنسانية، وخاصة معبر إيريز في الشمال، وهو ما تعتبره منظمات الإغاثة أولوية ملحة.

وأدى الهجوم الدموي الإسرائيلي على غزة، الذي يدخل الآن شهره الخامس، إلى استشهاد أكثر من 30600 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة. 

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الأردن عمليات إنزال جوي مصر مساعدات إغاثية مساعدات غذائية شمال قطاع غزة

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