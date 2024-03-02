الجيش الأردنى وسلاح الجو الأمريكى: 5 إنزالات لتوصيل المساعدات إلى غزة

شهدت سماء قطاع غزة حركة طيران المساعدات الإنسانية، والتي يتم نقلها وتوصيلها عبر الإنزال المظلي، ومنذ قبل مساء اليوم السبت، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي،، وبتوجيهات ملك الأردن عبدالله الثاني، إنزال جوي بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي، تحمل مساعدات غذائية بهدف إيصالها إلى عديد من المواقع في شمال قطاع غزة.



الإنزال تم، بحسب بيان الجيش الأردني، الذي وصل "الدستور" بمشاركة، هي الأولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة إنزالات نفذتها ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة.

مصادر لـ"الدستور" أكدت أن الإنزال الجوي تم باستخدام ثلاث طائرات أمريكية نوع سي-130، وإنه تم إسقاط حمولة الطائرات من المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي ضمت أكثر من 35 ألف وجبة جاهزة.



الأردن يكشف عن جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية

بيان الجيش العربي الأردني، أكد أنه وفي إطار الجهود التي تقودها الأردن نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، تأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها اليوم 147.

إلي ذلك كشفت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

ثلاث طائرات أمريكية فوق رفح

وشهدت سماء غزة إنزالات من المساعدات الأغذية حملتها 3 طائرات، نفذت وصولها الولايات المتحدة الأمريكية، في أول حالة إنزال جوي للمساعدات الإغاثية على قطاع غزة، وشوهدت الطائرات الأمريكية، فوق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي إشارات إعلامية ودبلناسية أولى أكدت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن 3 طائرات أمريكية أسقطت 66 حزمة مساعدات على غزة.

وتاتي المهمة التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجيش الأردني وسلاح الجو في الجيش العربي، نتيجة ما قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ عمليات إنزال جوي بعد وقت قصير من قوله إن "المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق".

مصادر الوكالات أشارت إلى إسقاط عبر المظلات، شمل إمدادات إنسانية فوق قطاع غزة بمجموع 66 حزمة -22 حزمة من كل طائرة- بحسب مسؤول أمريكي، حيث شملت المساعدات وجبات غذائية.

وقال المسؤول إنه تم إسقاط 66 حزمة مساعدات، 22 حزمة من كل طائرة.

وأضاف الإعلان الأمريكي، وفق بيانات من الإدارة الأمريكية، أن المساعدات عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، ولم تشمل الماء أو الإمدادات الطبية.

