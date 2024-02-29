الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأردن تُنفذ عملية إنزال جوى لمساعدات إنسانية فى شمال غزة

عمليات إسقاط جوي
عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية فى غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تنفيذها عمليتي إسقاط جوي لمساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت الأردن إن عملية الإنزال الجوي، جرت بالتعاون مع البحرين وعمان.


المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة

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إيطاليا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتُحمل إسرائيل مسئولية حماية المدنيين

وحذر مسئول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، الخميس، من أن الحياة "تستنزف خارج غزة بسرعة مرعبة"، بعد مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات أثناء انتظار المساعدات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "حتى بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الأعمال العدائية الوحشية، لا تزال غزة تتمتع بالقدرة على صدمتنا".

وأضاف مسئول الإغاثة في الأمم المتحدة أنه “شعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص أثناء نقل إمدادات المساعدات غرب مدينة غزة اليوم”.

ويقول مسئول السياسات في منظمة أوكسفام إن الوفيات في مواقع المساعدات ستؤدي إلى تفاقم "الأزمة الإنسانية الحرجة بالفعل".

إسرائيل غزة فلسطي الدفاع ​القوات الإسرائيلية​

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