الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تحذيرات دولية.. سوء التغذية لدى أطفال شمال غزة يهدد بفاجعة غير مسبوقة

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت منظمات تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال قطاع غزة  "شديدة الخطورة" وأعلى بنحو ثلاثة أمثال مستواها في جنوب القطاع الفلسطيني حيث تتوفر المزيد من المساعدات.

وقال ريتشارد بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إن واحدًا من كل ستة أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة.

وأضاف بيبركورن: "كان ذلك في يناير لذلك من المرجح أن يكون الوضع أكبر اليوم"، في إشارة إلى وقت تسجيل البيانات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر: "إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في شمال غزة، حيث الحصول على المساعدات محدود للغاية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، كانت أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح في الجنوب".

وأضاف إلدر للصحفيين أن هذا يظهر أنه "عندما يمكن أن يأتي هذا القدر الضئيل من المساعدات، فإنه يحدث فرقًا في إنقاذ الحياة".

وقالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن "15 طفلا على الأقل توفوا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان شمال غزة".

txt

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

وتزايدت الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية منذ استشهاد فلسطينيين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في غزة الشهر الماضي.

وقالت السلطات الصحية في غزة: "إن 118 شخصا استشهدوا بنيران القوات الإسرائيلية"،  ووصفتها بأنها مجزرة. 

وتعهدت إسرائيل، التي ادعت إن العديد من الأشخاص تعرضوا للدهس أو الدهس في هذه المجزرة، بإجراء تحقيق.

ومما يزيد من الجوع، أن هناك خطرًا متزايدًا من الأمراض المعدية، حيث أصيب تسعة من كل 10 أطفال دون سن الخامسة - حوالي 220 ألفًا - بالمرض خلال الأسابيع الماضية، وفقًا لإلدر.

وقال إلدر: "يصبح هذا هو الدوامة التي نخشى منها بشدة: الأمراض المعدية، ونقص الغذاء، والنقص الشديد في المياه النظيفة، والقصف المستمر، ومازلنا نناقش بشكل لا يصدق الهجوم على رفح، وهي مدينة الأطفال"، في إشارة إلى هدف إسرائيل المعلن المتمثل في القضاء على كتائب حماس التي تقول إنها تختبئ هناك.

وقال إلدر: "يعيش في رفح حوالي ثلاثة أرباع مليون طفل".

txt

فلسطينيون لـ"الدستور": التوصل لهدنة فى غزة ضرورة

الأطفال سوء التغذية منظمة الصحة العالمية شمال غزة اليونيسيف إسرائيل الأزمة الإنسانية المساعدات اطفال

مواد متعلقة

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

الجارديان: ضغوط على حماس بشأن قائمة أسماء "المحتجزين الإسرائيليين" لإنجاح هدنة غزة

محتجون يعترضون طريق نائبة بالكونجرس الأمريكى بسبب موقفها من حرب غزة

مع استمرار مفاوضات القاهرة.. ماذا جرى فى غزة الـ24 ساعة الماضية؟

الجيش الأمريكى يعلن تضرر سفينة حاويات مملوكة لسويسرا بصاروخ حوثى

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

تفاصيل خطة الولايات المتحدة لإنشاء ميناء مؤقت لنقل المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا