الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منظمات أممية: حياة الأطفال مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية فى غزة

اطفال فلسطين
اطفال فلسطين

 ذكر تقرير مشترك أصدرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن حياة الأطفال في قطاع غزة مهددة؛ بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وأضاف التقرير، اليوم الثلاثاء، أن الوضع خطير بشكل خاص في الشمال الذي انقطعت عنه المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 6 أو 15.6% من الأطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد، ومن بين هؤلاء يعاني ما يقرب من 3% من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدًا للحياة، مما يعرض الأطفال الصغار لخطر المضاعفات الطبية والوفاة؛ ما لم يتلقوا علاجًا عاجلًا.

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ولفت إلى أنه بما أن البيانات تم جمعها في يناير الماضي، فمن المرجح أن يكون الوضع أكثر خطورة اليوم، منوهًا إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدات خطيرة لصحتهم في الوقت الذي أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب نادرين للغاية وتنتشر الأمراض؛ مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية الحاد.

وأشار التقرير إلى أنه وجدت فحوصات مماثلة أجريت في جنوب قطاع غزة في رفح- حيث تتوافر المساعدات بشكل أكبر– موضحًا أن 5% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، مؤكدًا أن هذا دليل واضح على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية ضروري ويمكن أن يساعد في منع أسوأ النتائج، كما أنه يعزز دعوات الوكالات لحماية رفح من التهديد بالعمليات العسكرية المكثفة.

من جانبه، حذر نائب المدير التنفيذي لليونيسف للعمل الإنساني وعمليات الإمداد، تيد شيبان، من أن قطاع غزة على وشك أن يشهد انفجارًا في وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المستوى الذي لا يطاق أصلًا من وفيات الأطفال في غزة أو مشاكل صحية ستؤثر على أطفال غزة لبقية حياتهم، وستكون لها عواقب محتملة بين الأجيال.

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ولفت مسئول المنظمة الدولية إلى أن معدل الهزال البالغ 15.6% بين الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يشير إلى حدوث انخفاض خطير وسريع، مؤكدًا أن مثل هذا الانخفاض في الحالة التغذوية للسكان خلال ثلاثة أشهر هو أمر غير مسبوق على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن 95% من الأسر تقوم بتحديد وجبات الطعام وأحجام الحصص، حيث تتناول 64% من الأسر وجبة واحدة فقط في اليوم.

ودعت المنظمات الثلاث إلى توفير الوصول الآمن ودون عوائق والمستدام لتقديم المساعدة الإنسانية المتعددة القطاعات بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك حماية المستشفيات والعاملين الصحيين من الهجمات، حتى يمكن توفير العلاج والرعاية الحرجة بأمان، مشددًا على أن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري لا يزال يوفر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

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