الجارديان: مشرعون بريطانيون يصوتون على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

يصوت المشرعون في المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الأربعاء، على اقتراح يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

الوضع على الارض في غزة

واضافت تقرير “الجارديان”، أنه من غير المرجح أن يكون للمناقشة والتصويت في حد ذاته أي تأثير فوري على الإطلاق على الوضع على الأرض في غزة، فقد تكون هناك بعض الآثار طويلة المدى على سياسة المملكة المتحدة تجاه إسرائيل والشعب الفلسطيني.

برنامج الغذاء العالمي

وفي السياق ذاته، أعلن برنامج الأغذية العالمي وقف تسليم المواد الغذائية إلى شمال غزة بسبب العمليات الإسرائيلية و"الفوضى الكاملة والعنف" الناجم عن انهيار النظام المدني، مما أثار المخاوف من احتمال تفاقم الجوع في المنطقة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إن القرار "لم يتم اتخاذه باستخفاف" لأن آلاف الأشخاص “يواجهون خطر الموت جوعا”، وأضافت أنه "يجب ضمان السلامة والأمن لتوصيل المساعدات الغذائية الحيوية - وللأشخاص الذين يتلقونها -".

وقالت الوكالة إنها حاولت استئناف تسليم المساعدات في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع، لكن السكان الجائعين حاولوا الصعود إلى الشاحنات وضرب سائقها، بينما واجهت القوافل أيضًا تهديدات بإطلاق النار الإسرائيلي.

وقالت إنها ستحاول استئناف توصيل المواد الغذائية "بطريقة مسؤولة" في أقرب وقت ممكن ودعت إلى "توسيع نطاق واسع" لمساعداتها لشمال غزة.