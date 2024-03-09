السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لحل أزمة ليبيا.. أبوالغيط يدير جلسة حوارية بين المنفى وتكالة غدًا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وجَّه أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة الدعوة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى جلسة حوارية تعقد غدًا الأحد بمقر الجامعة العربية بهدف تيسير الحوار الليبي-الليبي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن هذه الدعوة تأتي استشعارًا لمسئوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسة للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.

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المبعوث الأممي يدعو قادة ليبيا للارتقاء بمستوى مسئولياتهم

تأتي دعوة جامعة الدول العربية في وقت يقوم فيه عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بتكثيف لقاءاته مع دبلوماسيين غربيين وسياسيين محليين بهدف إيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ عام 2011 والتي تطالب جميع القادة الليبيين بالارتقاء إلى مستوى مسئولياتهم.

وأشاد باتيلي بدعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات، التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية منتهية الصلاحية.

الأطراف الخمسة هم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

جامعة الدول العربية الأطراف الليبية أبو الغيط المنفى عقيلة صالح تكالة جلسة حوارية ليبيا

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