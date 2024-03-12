شركة "بوينج" تفشل في اجتياز 33 عملية تفتيش حكومية من أصل 89

كشفت المراجعة التي أجرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لمدة 6 أسابيع لإنتاج شركة "بوينج" للطائرة 737 ماكس، عن عشرات المشاكل طوال عملية التصنيع لدى الشركة المصنعة للطائرة وأحد مورديها الرئيسيين، وفقًا لعرض تقديمي استعرضته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت هيئة تنظيم السلامة الجوية، بدأت الفحص بعد أن انفجرت لوحة الباب في طائرة من طراز 737 ماكس 9 أثناء رحلة لشركة طيران ألاسكا في أوائل يناير.

"بوينج" تفشل في الامتثال لمتطلبات مراقبة الجودة

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الوكالة أن المراجعة وجدت "حالات متعددة" فشلت فيها شركة "بوينج" والشركة الموردة "سبيريت إيروسيستم" في الامتثال لمتطلبات مراقبة الجودة، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل حول النتائج.

وبحسب العرض الذي قدمته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه منذ حادثة خطوط ألاسكا الجوية، خضعت شركة "بوينج" لتدقيق مكثف بشأن ممارسات مراقبة الجودة، وتضيف النتائج إلى مجموعة الأدلة حول هفوات التصنيع في الشركة.

نتائج التدقيق

وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه بالنسبة للجزء من الفحص الذي ركز على شركة "بوينج" فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (F.A.A.) أجرت 89 عملية تدقيق للمنتج، وهو نوع من المراجعة ينظر إلى جوانب عملية الإنتاج.

واجتازت الشركة المصنعة للطائرة 56 عملية تدقيق وفشلت في 33 منها، مع إجمالي 97 حالة عدم امتثال مزعوم، وفقًا للعرض التقديمي.

كما أجرت أيضًا إدارة الغذاء والدواء 13 عملية تدقيق للمنتجات في جزء التحقيق الذي ركز على شركة "سبيريت إيروسيستم"، التي تصنع جسم الطائرة أو جسم الطائرة 737 ماكس.

وقال العرض التقديمي: "إن 6 من عمليات التدقيق هذه أسفرت عن درجات النجاح، وأدت سبع منها إلى درجات فاشلة". ولم تعلق "بوينج" على الفور على نتائج التدقيق.

يشار إلى أنه في أواخر فبراير، أمهلت إدارة الطيران الفدرالية، الشركة 90 يومًا لوضع خطة لتحسين مراقبة الجودة. وردًا على ذلك، قال رئيسها التنفيذي، ديف كالهون، "لدينا صورة واضحة عما يجب القيام به"، مستشهدًا جزئيًا بنتائج التدقيق.

وهذا الشهر، قالت شركة "بوينج": إنها تجري محادثات للاستحواذ على شركة "سبيريت"، والتي انطلقت في عام 2005.

وقالت شركة "سبيريت"، إنها تلقت نتائج التدقيق الأولية من إدارة الطيران الفيدرالية وتخطط للعمل مع شركة "بوينج" لمعالجة ما أثارته الهيئة التنظيمية.

وقال أيضًا: "إن هدف سبيريت هو تقليل عدد العيوب والأخطاء في عملياتها إلى الصفر".