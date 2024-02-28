الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الطيران الفيدرالي الأمريكي يُمهل بوينج 90 يوما لإعداد خطة تحسين المراقبة الجوية

بيونج
بيونج

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الامريكية، اليوم الأربعاء إنها منحت شركة بوينج 90 يومًا للتوصل إلى خطة لتحسين مراقبة الجودة.

وبحسب شبكة “سي ان بي سي” الأمريكية، فقد أطلقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الشهر الماضي عملية تدقيق لخط إنتاج بوينغ 737 ماكس، وقالت الوكالة أيضًا إنها ستمنع بوينغ من توسيع إنتاجها من طائرات 737 ماكس حتى تصبح راضية عن ضوابط الجودة.


وأوضحت الوكالة يوم الأربعاء، أن أمامها 90 يومًا للتوصل إلى خطة لتحسين مراقبة الجودة، بعد أقل من شهرين من انفجار مقبس باب طائرة 737 ماكس بعد تسع دقائق من اصطدامها بطائرة ألاسكا إيرلاينز.


الطائرة الجديدة تقريبا مفقودة 

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ووفقاً لما اوردته، يبدو أن البراغي اللازمة لتأمين لوحة الباب غير المستخدمة في الطائرة الجديدة تقريبًا مفقودة، حسبما وجد تحقيق أولي للرحلة 1282 في وقت سابق من هذا الشهر، وتمت إزالة قابس الباب وإعادة تركيبه في مصنع بوينغ رينتون بواشنطن 737 ماكس.

وكانت هذه أحدث وأخطر سلسلة من مشكلات الإنتاج التي واجهتها طائرات بوينج الأكثر مبيعًا.

وقال مدير إدارة الطيران الفدرالية مايك ويتاكر في بيان، بعد يوم من لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون ومديري السلامة في الشركة: "يجب على بوينغ أن تلتزم بتحسينات حقيقية وعميقة". 

كما أن إحداث تغيير أساسي سيتطلب جهدًا متواصلًا من قيادة بوينغ، وسنحملهم المسؤولية في كل خطوة على الطريق، من خلال معالم وتوقعات مفهومة بشكل متبادل".

وقالت الوكالة الشهر الماضي إنها ستوقف زيادة بوينج المخططة لطائرات 737 ماكس حتى تشعر الهيئة التنظيمية بالرضا عن مراقبة الجودة على خطوط إنتاج الشركة.

يوم الاثنين، وجد تقرير لجنة الخبراء بشأن شركة بوينغ وجود "انفصال" بين الإدارة العليا للشركة المصنعة والموظفين بشأن ثقافة السلامة. 

وكان الكونجرس طلب التقرير في أعقاب حادثتي تحطم طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس في عامي 2018 و2019، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الرحلات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الأربعاء إنها تتوقع أن تتضمن خطة بوينج نتائج التقرير ومراجعتها، والتي من المقرر أن تكتمل في الأسابيع القليلة المقبلة.

الطيران الامريكي الجودة الطيران الفيدرالي بوينج 90 يوما

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