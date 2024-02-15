رئيس أركان كوريا الجنوبية يدعو للرد "بقوة" ضد "استفزازات" بيونج يانج

دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الأدميرال "كيم ميونج-سو"، أمس الأربعاء، إلى "الرد بقوة" ضد ما وصفها بـ"الاستفزازات" الكورية الشمالية المتوقعة، وسط التوترات الحالية بشأن اختبارات الأسلحة المستمرة لبيونج يانج؛ وحتى لا تتمكن كوريا الشمالية من القيام بهذه الاستفزازات مرة أخرى.

وجاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان الكورية الجنوبية، خلال زيارته إلى قيادة عمليات الطائرات بدون طيار في منطقة "بوتشيون"، على بعد 52 كيلومترا شمال شرق العاصمة الكورية الجنوبية سول، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي في خامس إطلاق صاروخي من نوعه هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أن "كيم" زار وحدة طيران قريبة تابعة للفيلق الخامس بالجيش الكوري الجنوبي، حيث دعا القوات إلى تعقب "استفزازات" كوريا الشمالية والرد عليها في حالة حدوث استفزاز، جديد، وسط المخاوف من أن تقوم كوريا الشمالية بتجارب صاروخية جديدة تزامنا مع ذكرى ميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل "كيم جونغ-إيل" يوم الجمعة المقبل.

وكان الجيش الكورى الجنوبي قد دشن قيادة جديدة لعمليات الطائرات بدون طيار "الدرونز" في سبتمبر الماضي لمواجهة مختلف التهديدات الكورية الشمالية، وذلك بعد حادثة تسلل خمس طائرات بدون طيار عبر الحدود بين الكوريتين في ديسمبر من العام 2022.