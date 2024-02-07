الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الكشف عن سبب انفجار باب طائرة "آلاسكا إيرلاينز" فى الجو

طائرة آلاسكا إيرلاينز
طائرة آلاسكا إيرلاينز

ذكر المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، أن انفصال باب إحدى طائرات بوينج 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة يوم الخامس من يناير الماضي، بسبب فراغه من أربعة براغي رئيسية على ما يبدو.

 

ويحاول مشرعون ومتخصصون في قطاع الطيران جاهدين معرفة سبب انفصال الباب عن طائرة جديدة تديرها شركة (ألاسكا إيرلاينز) في حادث تحول إلى أزمة تتعلق بمعايير السلامة وبسمعة شركة بوينغ.

 

وقال المجلس في تقريره الأولي، إن أدلة مصورة نُشرت أمس الثلاثاء، أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لتثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.

 

ونقلت رويترز عن المجلس تقرير المجلس: "التحقيق مستمر لمعرفة وثائق التصنيع التي استُخدمت للسماح بفتح وإغلاق" الباب في أثناء إعادة تثبيت البراغي.

 

وأوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحليق 171 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9، لفحصها بعد الحادث، ومعظمها تشغلها شركتا الطيران الأمريكيتان يونايتد إيرلاينز وألاسكا إيرلاينز.

 

وسُمح لهذه الطائرات بالعودة إلى الخدمة في أواخر يناير.

 

وقال ديف كالهون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج، أمس الثلاثاء: "مهما كانت النتائج النهائية التي سيتوصل إليها، فإن بوينج تتحمل مسؤولية ما حدث واقعة مثل هذه لا ينبغي أن تحدث على متن طائرة تغادر مصنعنا".

 

وأضافت بوينغ أنها "نفذت خطة تحكم لضمان تركيب جميع أبواب الخروج في منتصف طائرات بوينغ 737 ماكس 9، وفقا للمواصفات".

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