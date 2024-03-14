الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"دلتا إير لاينز" الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل فى يونيو

شركة دلتا إير لاينز
شركة "دلتا إير لاينز"

أعلنت شركة "دلتا إير لاينز" عن أنها ستستأنف رحلاتها اليومية بين تل أبيب ونيويورك في 7 يونيو، لتصبح ثاني شركة طيران أمريكية كبرى تعلن مثل هذه الخطوة منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر.

وقالت الشركة، في بيانٍ في وقت متأخر من الأربعاء، إن قرار استئناف الخدمة "يأتي في أعقاب تقييم واسع النطاق للمخاطر الأمنية من قبل شركة الطيران".

وأضافت أن "دلتا تواصل مراقبة الوضع في إسرائيل عن كثب بالتعاون مع الحكومة وشركاء القطاع الخاص".

وأوضحت أن الخدمة ستوفر ما يقرب من 2000 مقعد أسبوعيًا، وستبدأ رحلات يومية بين مطار جون إف.كنيدي في نيويورك وتل أبيب.

وكانت شركة دلتا من بين العديد من شركات الطيران التي أوقفت خدماتها إلى تل أبيب بعد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية، وكاثي باسيفيك، وإير كندا.

واستأنفت "يونايتد إير لاينز" رحلاتها إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر من نيوآرك، لكنها لا تخطط لاستئناف الرحلات الجوية من مدن أمريكية أخرى حتى الخريف على الأقل.

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