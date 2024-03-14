"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

قال جانيز لينارسيتش، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، لوسائل الإعلام اليوم الخميس، "إن هناك بالفعل جيوبًا من المجاعة تحدث في غزة ويمكن أن تمتد إلى القطاع الفلسطيني بأكمله".

وحث المسؤول الأوروبي حسبما أفادت وكالة “رويترز”، إسرائيل على فتح المزيد من الطرق لتوصيل المساعدات إلى غزة، قائلا "إن عمليات الإنزال الجوي والطرق البحرية لا يمكن أن تعوض فتح المزيد من الطرق البرية للمساعدات"، كما دعا إلى زيادة التمويل.

وكان رئيس لجنة الإنقاذ الدولية أرفيند داس، صرح مساء الأربعاء، بأن سفينة المساعدات القبرصية المتوقع وصولها إلى شواطئ غزة ليست سوى "قطرة في محيط"مما هو مطلوب لمعالجة الأزمة الحادة في القطاع، مضيفًا "لقد رأيت سوء التغذية في المخيمات، في المستشفيات، في الملاجئ، أراه حرفيًا في كل مكان، لقد أصبح الأمر أسوأ."

وتابع في تصريحاته من القاهرة "إن نقص الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي في غزة كان واضحًا. وفي أحد الملاجئ المزدحمة، رأى نساء يلدن أطفالهن في أماكن محدودة لا تتجاوز 1.5 متر، وتبلغ كمية مياه الشرب المتاحة لإيواء المدنيين أقل من 200 مل للشخص الواحد يوميًا".

ما يجب معرفته من تطورات الأزمة خلال الـ24 الساعات الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة أرقامًا محدثة للضحايا، تفيد بأن 69 فلسطينيًا آخرين استشهدوا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ شنت إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة إلى 31341، بالإضافة إلى 73134 جريحًا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن من بين الضحايا خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل فلسطيني وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم جباليا للاجئين، كما قُتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر في هجوم بطائرة بدون طيار إسرائيلية على سيارة مدنية في مدينة رفح.

زعمت إسرائيل أن عملياتها داخل قطاع غزة أدت إلى اكتشاف وتدمير مواقع إطلاق الصواريخ في آخر تحديث لها. وقالت إنها استهدفت مقاتلين كانوا يحاولون إطلاق صواريخ على إسرائيل.

نظم أهالي من يعتقد أنهم محتجزون في غزة كـ"رهائن" لدى حركة حماس مظاهرة للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب. وأدى الاحتجاج إلى قطع الطريق السريع.