ورقة الجزر الإنسانية.. إسرائيل تراوغ العالم من جديد للهجوم على رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أنه يُخطط لتوجيه جزء كبير من 1.4 مليون نازح من غزة في رفح نحو جزر إنسانية في وسط القطاع، قبل عملية عسكرية وشيكة مخطط لها في المدينة التي تقع على حدود غزة، وفقًا لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وأشار التقرير، إلى أن مصير النازحين في رفح يُعدّ مصدر قلق كبيرًا لحلفاء إسرائيل، حيث حذرت الجماعات الإنسانية من أن الهجوم على رفح سيكون بمثابة كارثة، فيما زعمت تل أبيب أن هناك حاجة لهذه العملية إذا أرادت تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، إن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، والذي يقول إنه سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية، هو جزء أساسي من استعدادات الجيش لغزوه المتوقع لرفح، لتدمير أربع كتائب تابعة لحماس.

وزعم "هاجاري"، أن هذه الجزر ستوفر السكن المؤقت والغذاء والمياه وغيرها من الضروريات للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم. ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح، ولا متى سيبدأ الهجوم على رفح، قائلًا إن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسبًا من الناحية العملياتية والعسكرية.

وعلى جانب آخر، أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل بحاجة إلى فتح أكبر عدد ممكن من المعابر البرية إلى غزة، مشيرًا إلى أن الشحنات إلى شمال غزة بدأت هذا الأسبوع عبر معبر يعرف باسم البوابة 96، وهو طريق عسكري يستخدمه الجيش الإسرائيلي ويمتد على طول السياج الحدودي لغزة، ويصل أيضًا إلى ساحل غزة.

وقام الجيش الأمريكي بإسقاط وجبات طعام إلى القطاع من الطائرات في عمليات مشتركة مع الأردن ومصر ودول أخرى.

وتابع: "أريد التأكيد على أنها مكملة وليست بديلًا للطرق الأخرى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما الطرق البرية التي تظل الطريقة الأكثر أهمية لإيصال المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وأضافت الصحيفة، أن جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اتهم إسرائيل باستخدام الغذاء كذراع حربية في غزة.

كما قال بلينكن إن الولايات المتحدة تنتظر مزيدًا من الحقائق قبل التعليق على ما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها غارة إسرائيلية يوم الأربعاء على أحد مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة لها في غزة.