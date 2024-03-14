الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال رو خانا، عضو ديمقراطي تقدمي بارز سابق في الكونجرس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب "خطأ استراتيجيًا" من خلال "احتضان" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بينما يواصل الحرب الوحشية على قطاع غزة، ووصف خانا، نتنياهو بأنه "متعجرف"، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

نتنياهو تجاوز خطوطه مع الولايات المتحدة ويجب ردعه

وبحسب الصحيفة، وصف خانا الدعم الأمريكي المطلق لنتنياهو بأنه كان خطأ استراتيجيًا، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بشن حرب وحشية وقاسية على غزة في تحد للولايات المتحدة.

وفي حديثه إلى "One Decision"، وهو برنامج صوتي شارك في استضافته السير ريتشارد ديرلوف، رئيس المخابرات البريطانية السابق، وصف خانا، نتنياهو أيضًا بأنه "متعجرف بشكل لا يطاق"؛ لأنه يتصرف كما لو كان مساويًا بطريقة ما لبايدن.

وتابعت الصحيفة أن تعليقاته حول أخطاء بايدن قد تلقى صدى في البيت الأبيض، حيث أشار "خانا" إلى الجالية العربية والمسلمة في الولايات الأمريكية وخصوصًا ميشيجان.

وتابع "خانا": "لقد عارض الجميع استراتيجية بايدن تجاه نتنياهو، لقد كنت مؤيدًا منذ فترة طويلة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لقد كنت في الكونجرس لمدة ثماني سنوات وسجلي يعكس أنني أدين بشكل لا لبس فيه طوفان الأقصى، ولكن استمرار الحرب بهذا الشكل فاق الدفاع عن النفس".

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وأضاف: "احتضان نتنياهو كان خطأً استراتيجيًا، لقد شن نتنياهو حربًا قاسية في تحدٍ للولايات المتحدة، لم أؤيد وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الستة الأولى، اعتقدت أن إسرائيل ستنجح وتعتقل قادة حماس وتحرر المحتجزين، ولكني فوجئت بأنهم يقصفون مخيمات اللاجئين والمستشفيات ويمنعون دخول المساعدات ويستهدفون الأطفال والنساء".

وأشار إلى أنه يتعين على بايدن تحديد العواقب التي قد يواجهها نتنياهو إن لم تغير إسرائيل مسارها، قائلًا: "عليه أن يقول إنه مع إسرائيل وليس مع الحكومة المتطرفة، لا يمكن منع المساعدات الإنسانية بهذا الشكل أو اقتحام رفح وبها أكثر من مليون ونصف نازح، يجب وضع قيود على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف أنه يتعين التوقف عن حماية نتنياهو من المجتمع الدولي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاعتراف بالدولة الفلسطينية، هذه هي الأشياء التي تطالب بها الجالية العربية في الولايات المتحدة.

وردًا على سؤال حول الصدام الوشيك بشأن رفح، سلط خانا الضوء على سلوك نتنياهو، رافضًا الاستجابة لتحذير بايدن من أن الهجوم سيمثل "خطًا أحمر".

وتابع: "نتنياهو كرر حديث بايدن بشأن الخط الأحمر، ليجعل نفسه متساويًا مع رئيس الولايات المتحدة كيف ذلك؟، نحن أكبر قوة عظمى في العالم، نحن من نمنح نتنياهو الأسلحة والحماية الدولية، على نتنياهو أن يحترم الرئيس الأمريكي والتنازل عن غطرسته في تعامله وحديثه عن الولايات المتحدة".

بايدن نتنياهو غزة متعجرف الكونجرس

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