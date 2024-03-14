الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لأول مرة.. أمريكا تضيق "الخناق" على حكومة نتنياهو بعقوبات شاملة

بايدن
بايدن

كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، عن تصريحات لثلاثة مسؤولين أمريكيين، بأنه من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية المحتلة تم استخدامهما كقاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين،

عقوبات أمريكية جديدة ضد إسرائيل

وأشار تقرير الموقع الأمريكي، إلى أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد الأفراد، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تكثف فيه إدارة بايدن الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب في غزة.

ولفت إلى أنه وقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال المسؤولون الأمريكيون في التصرحات التي نقلها "أكسيوس"، إن الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيضًا عقوبات ضد ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

وأضاف مسؤول أمريكي، أن العقوبات المفروضة على البؤرتين الاستيطانيتين تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضًا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.

ومن شأن العقوبات أن تجمد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والبؤرتان الاستيطانيتان في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي.

في الأول من فبراير، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين – وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين – المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

txt

عقوبات أمريكية على 4 مستوطنين متورطين فى أعمال عنف بالضفة الغربية

وأضاف التقرير، أن الأمر التنفيذي غير المسبوق كان هو أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية ردًا على أعمال العنف، وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد أربعة مستوطنين إسرائيليين، قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأعمال منهجية أدت إلى التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.

ومنذ ذلك الحين أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات مماثلة.

ولفت إلى أن الرد الأولي للحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين على أمر بايدن التنفيذي كان معتدلًا للغاية لأنهم رأوا فيه خطوة رمزية إلى حد كبير.

لكن خلال أيام أعلنت ثلاثة بنوك إسرائيلية أنها ستعلق حسابات المستوطنين المصرفية امتثالا للعقوبات الجديدة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف بتسلئيل سموتريش البنوك الإسرائيلية، إلى عدم تنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة، وطلب البحث عن سبل للتحايل عليها.

وتحت ضغط من لوبي المستوطنين، احتج نتنياهو على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، ما يشير إلى أن رئيس الوزراء كان قلقًا من أن الأمر قد يكون له آثار غير مسبوقة على مشروع المستوطنات بأكمله في الضفة الغربية.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن بايدن رفض شكوى نتنياهو، وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.

عقوبات إسرائيل المتطرفين المستوطنين جديدة الفلسطينيين

مواد متعلقة

حرب التجويع.. نقص النقود والأسعار يكويان جيوب وبطون مَن تبقى من أهل غزة

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

خناقة جديدة بين نتنياهو وجالانت.. ودخول المساعدات إلى غزة كلمة السر

إسرائيل العائق الوحيد.. العالم يفشل فى إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة

تعذيب وأحداث مرعبة.. معتقلو غزة يواجهون جحيم السجون الإسرائيلية

"وول ستريت جورنال": مصر الحل الأمثل لإنقاذ غزة من المجاعة

رئيس الوزراء الهولندى يزور مصر وإسرائيل لبحث وقف حرب غزة

قرارات أمريكية جديدة ضد إسرائيل.. رسالة سرية تُحذّر بايدن من "كارثة"

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

المجتمعات العمرانية توضح حصة طرح الأراضي الاستثمارية بدمياط الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة