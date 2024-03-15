بدء الانتخابات الرئاسية في روسيا والكرملين يتطلع لنسبة المشاركة

بدأ الناس في جميع أنحاء روسيا والمناطق التي تم ضمها من أوكرانيا التصويت صباح الجمعة في الانتخابات الرئاسية التي تستمر ثلاثة أيام والتي من المؤكد أنها ستمدد حكم الرئيس فلاديمير بوتين لولاية خامسة؛ حيث نسبة تأييده ظلت مرتفعة عند 86%، وفقا لمركز ليفادا المستقل لاستطلاعات الرأي.

ويتنافس أربعة مرشحين على المنصب الأعلى للدولة، وهم مرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف، المرشح الذي رشح نفسه، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين؛ ومرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي (LDPR) ليونيد سلوتسكي؛ والحزب الشيوعي للاتحاد الروسي (CPRF) مرشح نيكولاي خاريتونوف.

تحديد يوم 17 مارس موعدًا للانتخابات الرئاسية

وحدد مجلس الاتحاد الروسي، أو المجلس الأعلى للبرلمان، رسميًا يوم 17 مارس 2024 موعدًا للانتخابات الرئاسية، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد ذلك أن فترة التصويت العادية ستغطي ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس.

وعشية الانتخابات، ناشد بوتين (71 عاما) مشاعر الوطنية والواجب في رسالة فيديو خاصة، و شجع الناس على التصويت وإظهار الوحدة.

وحث حكام المناطق الناس على التصويت يوم الجمعة، لكنهم شاركوا أيضًا تحذيرات بشأن التهديدات الصاروخية واقترحوا التصويت إلكترونيًا إذا لزم الأمر نظرًا للمخاطر المحتملة على الأشخاص الذين يغادرون منازلهم.

الكرملين يتطلع إلى نسبة المشاركة كمقياس للدعم الشعبي لحكم بوتين

ويتطلع الكرملين إلى نسبة المشاركة كمقياس للدعم الشعبي لحكم فلاديمير بوتين الممتد في جميع أنحاء هذا البلد الشاسع. وفي هذا السياق، تشير التقارير الغربية، إلى أن الإقبال الكبير على التصويت سيُنظر إليه على أنه إضفاء الشرعية على الحرب الروسية في أوكرانيا وسيساعد في ترسيخ فكرة أن البلاد متحدة حول رئيسها، وهو بالفعل زعيم الكرملين الأطول خدمة منذ ستالين.

حوالي 2.6 مليون روسي صوتوا مبكرًا في الانتخابات الرئاسية الروسية

وقالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن ما يقرب من 2.6 مليون مواطن في جميع أنحاء روسيا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية خلال فترة التصويت المبكر المحددة في الفترة من 25 فبراير إلى 14 مارس.

وأضافت: "في جميع أنحاء البلاد، استفاد ما يقرب من 2.6 مليون شخص من فرصة التصويت المبكر. لقد شرحت بالفعل سبب هذه الأرقام المرتفعة؛ إنها تنبع من الوضع الذي يمر به الناس في دونباس ونوفوروسيا والمناطق المجاورة"، حسبما نقلت وكالة تاس الرسمية الروسية.

وفي حديثها عن المناطق الجديدة في روسيا، أوضحت بامفيلوفا أن ما يصل إلى 1171849 ناخبًا أدلوا بأصواتهم مبكرًا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

أما في جمهورية لوهانسك الشعبية، فيبلغ الرقم المعني 326379، وفي منطقة خيرسون 280566.

ناخبون: الشعب الروسي لا يحتاج بديل لبوتين

وفي حديثهم لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أكد بعض الناخبين إنهم لا يحتاجون إلى بديل لبوتين، وقالت نينا كيسيليفا، 90 عامًا، إنها خرجت مبكرًا للتصويت لست سنوات أخرى لبوتين لأنني أثق به".

وقالت كيسيليفا: "أنا أثق به حقًا"، مضيفة: "أنها عاشت عددًا كبيرًا من الزعماء السوفييت، بما في ذلك جوزيف ستالين، مردفة: "أتذكر عندما توفي ستالين، جنازته عام 1953، أتذكرها جيدًا. وقالت: "والآن أنا أثق فقط في بوتين".

وقالت سفيتلانا كوليكوفا: "إنها قامت بالتصويت في المحطة إلكترونيا، وهو خيار للمرة الأولى هذا العام".

وقالت، مثل كيسيليفا، إنها صوتت أيضًا لصالح بوتين. وقالت كوليكوفا البالغة من العمر 59 عامًا: "نحن نعيش بشكل جيد، ونحن راضون عن كل شيء، وحسنًا، نحن راضون جدًا عن رئيسنا".