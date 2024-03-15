"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 161 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

بينما شنَّت طائراته الحربية عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأنه في خامس أيام شهر رمضان المبارك، سقط العشرات من الشهداء وعشرات الجرحى في استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات عند دوار الكويت في غزة، واصفة مشاهد أكياس الطحين المليئة بدم الضحايا بأنه "طحين مغمس بالدم".

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 31 ألفًا و341 شهيدًا و73 ألفًا و134 مصابًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني إلى 31 ألفًا و341 شهيدًا، و73 ألفًا و134 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

قصف منتظري المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وسقوط 155 إصابة. واستشهد شاب في قصف مدفعي إسرائيلي، صباح الجمعة، على بلدة القرارة شرق شمال خان يونس.

شن غارات جوية على حي الجلاء بمدينة غزة.

قصف مدفعي عنيف شمال مخيم النصيرات، في وسط القطاع، والقرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

قصف مدفعي عنيف شرقي دير البلح وسط القطاع وشرقي رفح جنوب القطاع.

بالإضافة إلى ما سبق، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال يستهدف لليوم العشرين على التوالي منتظري المساعدات، مستنكرًا عجز العالم التام عن إيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب هذه الجرائم، محملًا الإدارة الأمريكية المسئولية عن فشلها في وقف إبادة الفلسطينيين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي على علم بإحداثيات أماكن انتظار المواطنين ويتعمد استهدافهم

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