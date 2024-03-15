الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

اللاجئون
اللاجئون

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 161 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

 بينما شنَّت طائراته الحربية عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأنه في خامس أيام شهر رمضان المبارك، سقط العشرات من الشهداء وعشرات الجرحى في استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات عند دوار الكويت في غزة، واصفة مشاهد أكياس الطحين المليئة بدم الضحايا بأنه "طحين مغمس بالدم".

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 31 ألفًا و341 شهيدًا و73 ألفًا و134 مصابًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني إلى 31 ألفًا و341 شهيدًا، و73 ألفًا و134 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي. 

 

txt

عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

 

 أبرز التطورات فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.
  • قصف منتظري المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وسقوط 155 إصابة. واستشهد شاب في قصف مدفعي إسرائيلي، صباح الجمعة، على بلدة القرارة شرق شمال خان يونس.
  • شن غارات جوية على حي الجلاء بمدينة غزة.
  • قصف مدفعي عنيف شمال مخيم النصيرات، في وسط القطاع، والقرارة شمال شرق مدينة خان يونس.
  • قصف مدفعي عنيف شرقي دير البلح وسط القطاع وشرقي رفح جنوب القطاع.

بالإضافة إلى ما سبق، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال يستهدف لليوم العشرين على التوالي منتظري المساعدات، مستنكرًا عجز العالم التام عن إيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب هذه الجرائم، محملًا الإدارة الأمريكية المسئولية عن فشلها في وقف إبادة الفلسطينيين. 

وأوضح مدير المكتب الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي على علم بإحداثيات أماكن انتظار المواطنين ويتعمد استهدافهم

آخر التطورات فى الضفة الغربية المحتلة

  • مستوطنون يطلقون النار تجاه أحد المنازل على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله.
  • قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.
  • قوات الاحتلال تمنع المعتكفين الذين يخرجون من المصلى القبلي أن يعودوا ثانية للاعتكاف وتخرجهم من المسجد الأقصى المبارك.
  • إطلاق طائرة مُسيّرة "درون" في أجواء مخيم الأمعري برام الله.
  • اعتقال شابين من المصلى القبلي في المسجد الأقصى.
الإحتلال الإسرائيلي يوم 161 إبادة غزة المساعدات الإنسانية دوار الكويت شهداء جرحى

مواد متعلقة

البرلمان الأوروبى يطالب إسرائيل بفتح جميع المعابر لغزة أمام المساعدات الإنسانية

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

لماذا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من "تيك توك"؟

بشأن غزة.. اجتماع مرتقب لمسئولى البيت الأبيض وزعماء عرب فى شيكاغو

"دلتا إير لاينز" الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل فى يونيو

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

سابقة تاريخية.. بريطانيا تمنح فلسطينيًا حق اللجوء بسبب "الفصل العنصرى"

الأكثر قراءة

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

الفراخ البيضاء بـ 100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

إسقاط الإخوان.. أين ذهبت الجماعة بعد 13 عامًا من الربيع العربي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟