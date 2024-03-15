عاجل| مسئولون إسرائيليون: مقترح حماس إيجابى ويسمح بالانتقال لمفاوضات أكثر جدية

أوضح مسئولون إسرائيليون أن اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية اليوم، الجمعة، سيناقش مقترح حماس واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، معتبرين إياه إيجابيا إلى حدٍ ما ويسمح بالانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية، على ما أورد موقع "أكسيوس".

وكانت "حماس" قد قدَّمت، أمس الخميس، اقتراحًا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء المصريين والقطريين والولايات المتحدة، يتضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين يقضي 100 منهم أحكامًا بالسجن مدى الحياة، حسب "رويترز".

وقال مسئولون إسرائيليون، لـ"أكسيوس": "إن رد حماس على الاقتراح المصري والقطري والأمريكي، الذي كانوا ينتظرونه منذ أسابيع، يُعد علامة على التقدم، ويمكن أن يسمح بالانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن صفقة مُفَّصلة".

وقال مسئول إسرائيلي كبير: إن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تحدث يوم الخميس مع مدير جهاز الموساد الإسرائيلي وأرسل له رد "حماس".

وأضاف المسئول: "إن رد حماس كان إيجابيًا نسبيًا، وشمل لأول مرة عدد السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم لكل فئة من فئات الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".

وتابع المسئول الإسرائيلي: "إن عدد الأسرى الذي تطالب به حماس لا يزال مرتفعًا للغاية، لكنه في مكان يمكن أن تبدأ فيه مفاوضات أكثر جدية"، مردفًا: "هناك شيء يمكن العمل به".

إسرائيل تلقت إشارات بتحولات لدى حماس تؤدى لتقدم

وذكر "أكسيوس" أنه خلف الكواليس يزعم مسئولون إسرائيليون كبار أن "إسرائيل تلقت في الأيام الأخيرة إشارات من الوسطاء القطريين والمصريين تشير إلى تحولات في قيادة حماس قد تؤدي إلى تقدم".

وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعم، الخميس، أن "قطر ومصر زادتا ضغوطهما بشكل كبير على حماس، بما في ذلك تهديدات من قطر بطرد كبار مسئولي حماس من الدوحة وتجميد حسابات حماس المصرفية في قطر".

وقد تؤدي صفقة المحتجزين الإسرائيليين التي يجري التفاوض بشأنها إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة، وتشمل إطلاق سراح حوالي 40 "رهينة" إسرائيلية مقابل إطلاق سراح حوالي 400 أسير فلسطيني، بمن في ذلك العشرات الذين قتلوا إسرائيليين.

وتمثل عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة أولوية قصوى بالنسبة لحماس في المفاوضات، وواحدة من النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات، وفقًا لمصادر مطلعة بشكل مباشر.

ماذا قالت حماس فى المقترح

قالت حماس في بيان: "إنها قدمت للوسطاء المصريين والقطريين اقتراحًا شاملًا لصفقة رهائن تتضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح السجناء، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "حماس مستمرة في مطالبها المنافية للعقل. وسيتم تحديث حكومة الحرب غدا".

وقالت "حماس" إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 أسير فلسطيني، حسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".

وقال مكتب نتنياهو: إن موقف حماس الجديد يستند إلى "مطالب غير واقعية".

وتحاول مصر وقطر تضييق الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تجعل ربع سكان قطاع غزة يواجهون المجاعة.