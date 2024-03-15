الجمعة 15 مارس 2024
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على مرحلتين.. تفاصيل مقترح "حماس" لوقف إطلاق النار فى غزة

حماس
حماس

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن شبكة "رويترز"، حركة حماس تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مقترح "حماس"، على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 وألف فلسطيني.


وأضافت أنه يتم الاتفاق على الموعد النهائي للوقف الدائم لإطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى، والإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية- وفقًا للمقترح.

حماس القاهرة الإخبارية المعتقلين فلسطيني

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