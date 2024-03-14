الرئيس السيسى يوجه التحية لطلبة الأكاديمية العسكرية بمناسبة شهر رمضان: أنا مطمن عليكم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية المصرية، ورافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وجه الرئيس السيسي التحية لطلبة الأكاديمية العسكرية بمناسبة شهر رمضان، مشيدا بالمستوى الذي يتمتع به طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.

وتابع: "كنا متعودين مع قدوم دفعة جديدة، من الطلبة المستجدين يبقى فيه زيارة لينا في الأكاديمية ولقاء مع الدفعة، وأنا طبعا متابع التدريب ومطمن عليكم، ولكن مكنتش عايز يفوتني لقاء مباشر قبل نزولكم بعد نهاية فترة التدريب المركز".