الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: نستهدف أفضل بناء للشخصية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة دائمًا تستهدف الاستفادة من كل الموارد بما فيها الموارد البشرية.

وأضاف خلال تفقده الأكاديمية العسكرية: "مفيش غير إن يبقى عندنا إدارة جيدة واستفادة من كل الموارد بما فيها الموارد البشرية".

وتابع "نستهدف أفضل بناء للشخصية، والشخصية اللي بنتكلم عليها هى شخصية متوازنة جدا".

وواصل: "كل سنة وإنتو طيبين، خلو بالكم من نفسكم، وبلغوا تحياتي لأسركم واشكروهم على ما فعلوه معكم وإحنا شاكرين ليهم، أيضًا، وإن شاء الله تقضوا إجازة طيبة".