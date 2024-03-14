الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: نستهدف أفضل بناء للشخصية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة دائمًا تستهدف الاستفادة من كل الموارد بما فيها الموارد البشرية.

وأضاف خلال تفقده الأكاديمية العسكرية: "مفيش غير إن يبقى عندنا إدارة جيدة واستفادة من كل الموارد بما فيها الموارد البشرية".

وتابع "نستهدف أفضل بناء للشخصية، والشخصية اللي بنتكلم عليها هى شخصية متوازنة جدا".

وواصل: "كل سنة وإنتو طيبين، خلو بالكم من نفسكم، وبلغوا تحياتي لأسركم واشكروهم على ما فعلوه معكم وإحنا شاكرين ليهم، أيضًا، وإن شاء الله تقضوا إجازة طيبة".

الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية طلاب الأكاديمية العسكرية السيسي الموارد البشرية

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