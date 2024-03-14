"كلام محترم" لـ"الطاهري": الحب في زمن الكوليرا رواية اعتمدت عليها معظم الأفلام المصرية

تناول أحمد الطاهري، الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في حلقة جديدة من برنامج "كلام محترم" رواية "الحب في زمن الكوليرا".

وأكد الطاهري، خلال برنامجه "كلام محترم"، المذاع على راديو 9090، أن الرواية ترجع للكاتب الكولومبي جابريل ماركيز، قائلا: "اسم الرواية جملة مترددة على ألسنة المثقفين بسبب كثرة تناولها فى معظم الأفلام المصرية والدراما بشكل عام، دون أن يعرف معظم المواطنين أصل هذه العبارة.

وأوضح الطاهري أن موضوع الرواية يدور حول شاب أحب فتاة ولم يتزوجها وظلوا سنين طويلة جدا، وهو لم ير شيائا سوى الوصول لمحبوبته، ومن أجل مشواره يفعل الكثير.

وتابع: "لم يكن يتوقع الكاتب الكولومبي جابريل ماركيز أن تكون هذه الرواية سببا في حصوله على جائزة نوبل للآداب، وقد ألف الرواية في 18 شهرا من خلال عمل متواصل يوميا وانتهى منها في عام 1966".