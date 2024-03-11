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أحمد الطاهري: برنامج "كلام محترم" سيحلل 30 رواية أدبية في رمضان

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تناول الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أولى حلقاته الرمضانية ببرنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة الراديو 9090، كتاب “تحرير المرأة” من تأليف الأديب والمصلح الاجتماعي المصري قاسم أمين.

وأوضح "الطاهري" أن البرنامج الإذاعي سيعتمد على سرد وتحليل 30 رواية وقصة أدبية بالإضافة إلى إبراز أهميتها الأدبية والثقافية.

وأضاف: "تناول أمين في مؤلفه هذا القيود الاجتماعية والثقافية والسياسية التي كبّلت المرأة، مُشيرًا إلى الفهم الخاطئ للتقاليد والدين كأسباب رئيسية لهذا القهر، وقد دعا إلى إعادة تقييم هذه الأوضاع لتمكين المرأة من لعب دورها الحيوي في نهضة الأمة وتقدمها".

أحمد الطاهري مجلة روز اليوسف القنوات الإخبارية المتحدة الشركة المتحدة كلام محترم راديو 9090 تحرير المرأة قاسم أمين

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